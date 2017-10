Lacalle llama a los hoteleros a moderar la tarifa por habitación

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, realizaba ayer un llamamiento a los hosteleros para moderar los precios de las habitaciones para los congresistas de los distintos eventos que acuden a la capital ante las quejas recibidas en las últimas citas con incrementos del precio del 100%. «Ha habido críticas importantes sobre el precio final de las habitaciones y esto es negativo de cara a captar actividad congresual para la ciudad», aseguró el primer edil durante la presentación de los datos turísticos del pasado verano.

Según indicó, ha habido quejas en varios congresos, especialmente, en el que coincidió con el puente del Pilar dedicado a la medicina nefrológica. Y señaló: «Todos debemos aportar nuestro granito de arena para que esto no se convierta en un handicap a la hora de atraer actividad de congresos y eventos a la capital burgalesa».

Lacalle opinó que las tarifas altas por habitación pueden contribuir a «matar a la gallina de los huevos de oro» y que, al final, los organizadores de congresos prefieran irse a ciudades grandes con más oferta y, por tanto, con precios más competitivos.

El alcalde considera que es normal que puedan subir las tarifas ordinarias si hay una demanda puntual más alta, pero señaló que se ha hablado de incrementos del 100% e incluso superiores, por tanto, se ha llegado a cobrar más del doble por habitación.

«Hay que saber dónde estamos y que todos aportemos a la hora de conseguir congresos y de prestar la mejor atención y garantizar una logística adecuada a las circunstancias», resumió.

El presidente de la Federación de Hostelería, Luis Mata, aseguraba ayer que no han tenido conocimiento de esta circunstancia con respecto a subidas de precio tan importantes como las referidas por el alcalde. Pero indicó que «insinuar que se vende en precios desorbitados es como decir que este ha sido un año lluvioso. Puede ser que algún día haya llovido mucho pero no es la tónica general», aseguró Mata.

El empresario de la hostelería considera que hay momentos de más demanda en el que pueden subir los precios y señala que esto ocurre en todas las ciudades. «Intenta ir a Barcelona cuando es el congreso internacional de telefonía móvil o a Sevilla en Semana Santa», ponía como ejemplo.

Mata se mostró molesto por estas declaraciones del alcalde y recordó que cada hotel es un negocio privado que «es libre» de poner el precio por habitación que considere adecuado. Sin embargo, señaló que esta no es la tónica general de lo que sucede en la ciudad con respecto a las tarifas de los hoteles. En su opinión, la administración local no está para «dar lecciones» a los empresarios y señaló que deberían preocuparse más por quienes venden habitaciones de manera ilegal, en referencia a los alquileres turísticos en pisos que no están registrados oficialmente sin que las instituciones «hagan nada por evitarlo».

Luis Mata asegura que no han podido corroborar si es cierto lo que se denuncia con respecto a los precios de las habitaciones y, por tanto, considera que Lacalle no debería señalar como responsables a los hoteleros. En este sentido, recuerda que los congresos tienen sus organizadores que trabajan «a comisión» y opina que el responsable de la subidas de precios puede estar en estas empresas intermediarias.