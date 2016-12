El alcalde, Javier Lacalle, no quiere perder ni un minuto en alimentar lo que califica como «victimismo» respecto a los proyectos como el parque de proveedores de Valladolid, que han motivado las críticas de los empresarios burgaleses. «No me gusta el victimismo, no nos podemos quejar de las inversiones de los últimos año», aseguró.



Recordó que el Parque Tecnológico, desbloqueado el pasado 15 de diciembre tras el acuerdo firmado entre la Junta y el Ayuntamiento de Cardeñajimeno, será un importante inversión cercana a los 50 millones y «no lo tienen en otros sitios próximos». Aunque se mostró cauto sobre su desarrollo, su implantación será «positiva».



Para rechazar ese supuesto agravio comparativo, Lacalle recordó las recientes inversiones llevadas a cabo en la ampliación de la depuradora y el estreno del último tramo que completa la circunvalación.

Sobre si la situación de incertidumbre política vivida por el Ayuntamiento ante la moción de censura que negociaron PSOE, Imagina y Ciudadanos, el alcalde replicó que «no ha habido un solo día que no hayan salido adelante iniciativas». Y remarcó que ahora hay «más de 500 millones de euros de inversión industrial» que se han llevado o se llevarán a cabo por Campofrío, Adisseo y Kronospan. Del mismo modo, afirmó que hay suelo industrial «y mucho», casi 2 millones de metros cuadrados en la cuarta fase ampliación de Villalonquéjar. Un «suelo competitivo, rebajando casi a la mitad el precio del metro cuadrado de 75 a 45 euros y las bonificaciones fiscales».



Sobre la promoción y las críticas vertidas por FAE respecto a la falta de promoción, lo que ha hecho que haya contratado a una persona para realizar labores de captación a través de una figura jurídica aún por determinar, Lacalle indicó que «es una labor que tiene ser de todos», y recordó que «tenemos en marcha un plan industrial que no existía antes». Añadió que «todo lo que sean acciones complementarias es positivo».