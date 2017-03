Lacalle y Rico preguntarán en Fomento cuándo llega el AVE

El alcalde, Javier Lacalle, y el presidente de la Diputación, César Rico, se reunirán previsiblemente el 5 de abril, si no hay ningún cambio en la agenda, con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna para conseguir información de primera mano sobre cuestiones como la fecha de llegada de la Alta Velocidad a la capital burgalesa.

La portavoz del equipo de Gobierno, Gema Conde, confirmaba ayer esta cita, que se producirá en la sede del Ministerio y en la que se podría hablar también del futuro de la AP-1 y de las previsiones en relación con la liberalización de la autopista, como otra de las vías prioritarias de la provincia.

Lacalle y Rico ya anunciaron hace unas semanas que solicitarían esta reunión en estas fechas dado que se está elaborando el Presupuesto General del Estado, con el ánimo de conocer las inversiones previstas para la provincia este 2017. El estado de las autovías A-73, a Aguilar de Campo, y la A-12, entre La Rioja y Burgos, serán objeto de pregunta al ministro por parte de los representantes políticos burgaleses.

El primer edil aseguraba que preguntarán por otras cuestiones menores «que afectan a los vecinos burgaleses» como la ejecución de las obras de la pasarela sobre la BU-11, en el barrio del Crucero. Sobre esta cuestión reconocía que pocos más detalles podrá darles el ministro que no sepan ya por la Demarcación de Carreteras. Así, en el Pleno del pasado 17 de marzo, el concejal de Infraestructuras, Jorge Berzosa, aseguró que el proyecto está redactado, pero que al no estar aprobado el Presupuesto del Estado no existe partida todavía para realizar las actuaciones.

Por otro lado, Gema Conde informaba, tras la Junta de Gobierno, que se ha aprobado el proyecto de urbanización del Área de Regeneración Urbana de San Cristóbal (ARU) que lleva asociado un presupuesto de 1.733.659 euros, de los cuales el Ayuntamiento aporta 902.878 euros.

Además, se dio el visto bueno a la incoación del expediente a la empresa Dragados S.A. por importe de 191.259 euros. Esta cuantía es el cálculo que ha hecho el Ayuntamiento de las penalidades por las obras que dejaron de realizar como la grada. Así se reclamará como consecuencia de la resolución del contrato de la obra del campo de Rugby.