Habrá comisión de investigación sobre los consorcios, se congelarán los impuestos municipales durante lo que queda de mandato, se convocará un Pleno anual sobre el estado de la ciudad y se cumplirán los próximos acuerdos plenarios y presupuestarios, así como los ya firmados durante 2016 por el equipo de Gobierno y la formación naranja. Estos son solo una pequeña muestra de los 19 puntos que incluye el acuerdo rubricado ayer entre Javier Lacalle (PP) y Gloria Bañeres (C’s) con los que entierran la moción de censura contra el primer edil de Burgos. Una acción contra el PP que fue promovida por los tres concejales de Ciudadanos al abrir la puerta a un cambio en el Gobierno local ya que quisieron sumar fuerzas con PSOE e Imagina.

La escenificación del nuevo entendimiento (PP-C’s), que los socialistas han calificado como «chantaje», fue presenciada por el presidente del Partido Popular en Burgos, César Rico, y por el portavoz del grupo Ciudadanos en las Cortes regionales, Luis Fuentes.

La portavoz municipal de la formación liderada por Albert Rivera, Gloria Bañeres, aseguró que tras los movimientos que se han sucedido entre noviembre y las primeras semanas de diciembre «subyacía» el interés de «desbloquear la ciudad» y descartó que pretendan tres sillas entre los concejales del PP. A su juicio, «se puede controlar la acción del gobierno desde la oposición y es esa es la posición que vamos a mantener».

A este respecto el alcalde, Javier Lacalle, mantuvo ayer que la puerta ha estado y sigue abierta para que los concejales de Ciudadanos se incorporen «de forma más directa gestionando alguna área municipal o bien participando en la Junta de Gobierno».

Ciudadanos había anunciado que presentaría un decálogo al alcalde y, finalmente, están más próximos a la veintena de medidas, muchas de ellas con la expectativa de que puedan ponerse en marcha antes del 31 de marzo, cuando harán una primera valoración del grado de cumplimiento.

Bañeres hace unos días se había mostrado pesimista con respecto a las posibilidades de que Lacalle cumpla las condiciones. Sin embargo, ayer daba por «reactivada» la confianza en su compañero de rueda de prensa. «Desde el momento que suscribimos algo lo hacemos con el interés de que esto pueda llevarse a cabo y estaremos vigilantes para que no se quede en un cajón», añadió la concejal, que aseguró que si en el seguimiento trimestral del acuerdo se ve que se incumple «sería una posibilidad reactivar la moción de censura».

En cuanto a su disposición de cumplir las 19 medidas, Lacalle entiende que «el movimiento se demuestra andando» y añadió que se incluyen propuestas que tienen su cauce de cumplimiento. En referencia a la crítica expresada por los socialistas, al considerar que este acuerdo es la firma de un chantaje, el alcalde mostraba que el documento incluye «medidas programáticas» que igual que las ha expuesto la formación naranja podrían haber venido de otros grupos políticos. «Puede gustar más o menos pero yo me he sentido chantajeado en ningún momento», aclaró.

Este acuerdo abre la puerta a renegociar el proyecto de presupuestos para 2017. Bañeres entiende que estas propuestas tendrán cabida en el nuevo borrador del PP, tras ser rechazado el primero en el pleno del 23 de diciembre. Plantea abstenerse o votar a favor en función de cuál sea el reflejo de sus iniciativas en las partidas económicas.

los puntos

Fue el alcalde el encargado de enumerar los 19 puntos del acuerdo con Ciudadanos. Algunos representan reivindicaciones que la formación naranja ha expresado en este año y medio de mandato a través de proposiciones al Pleno y otros han sido rescatados del acuerdo para aprobar el presupuesto, que fue firmado a principios del pasado año por los mismos corporativos. Además, varios de ellos recuerdan a reivindicaciones que han sido defendidas por PSOE e Imagina durante este año y medio.



COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN. Bañeres ha logrado que el alcalde firme llevar al próximo Pleno del 20 de enero una propuesta conjunta para crear una comisión de investigación en relación a los consorcios que sirvieron para desviar el tren del ciudad y para ampliar el polígono industrial de Villalonquéjar. Esta iniciativa ha sido demandada en más de una ocasión por los concejales de Imagina Burgos y, en especial, por su portavoz, Raúl Salinero. Pues bien el alcalde aseguraba que sin más dilación se propondrá en el siguiente Pleno ordinario ya que deberá ser aprobada por la mayoría de los concejales. «Nos parece bien hacer un análisis de lo que ha sido el funcionamiento de los consorcios durante los 14 años desde su creación para debatirlo y conocer su trayectoria con la aportación de los gestores y de los técnicos», dijo Lacalle.

El texto redactado por Ciudadanos en relación con esta comisión de investigación va más allá de un estudio de la trayectoria ya que indica que su objeto será «analizar las responsabilidades políticas derivadas de la gestión de ambos consorcios, así como formular alternativas de futuro que impidan repetir actuaciones que terminen devengando en perjuicios para la ciudadanía». No hay que olvidar que ya se ha aprobado reestructurar la deuda del consorcio del desvío que representa, a grandes rasgos, que el Ayuntamiento se hará cargo de asumir los 167 millones de euros y que está pendiente un nuevo acuerdo para hacer frente a la deuda del consorcio de Villalonquéjar, otros 112 millones.

MESA DE ESTUDIO DE LOS CONSORCIOS. Además de constituir la comisión de investigación, desde Ciudadanos se reclama un mesa de estudio y análisis con la participación de todas los grupos para explorar las alternativas que permitan reducir la carga económica derivada del acuerdo de reestructuración suscrito entre el Ayuntamiento y el consorcio del desvío. Con respecto al de Villalonquéjar «se trabajará por evitar otra refinanciación» como la anterior.

Ciudadanos propone adaptar los estatutos de los consorcios a la legalidad vigente para superar las «discordancias» sobre quiénes son los integrantes del consorcio desde que desaparecieron las cajas de ahorro que los propiciaron.



DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD. Otro de los acuerdos que recuerda a otro grupo, en este caso el socialista, es el referido a la convocatoria de un pleno sobre el estado de la ciudad. Se trata de una iniciativa aprobada en uno de los primeros plenos de este mandato a propuesta del PSOE en el Ayuntamiento y que el portavoz, Daniel de la Rosa, recuerda un pleno sí y uno no al alcalde. Con el acuerdo suscrito con C’s parece que se concreta que el primero será durante este trimestre.



TRANSFUGUISMO. La firma del acuerdo antitransfuguismo es un anhelo 100% de la formación naranja desde el inicio del mandato cuando dejó fuera de su grupo a la concejal Silvia Álvarez de Eulate que se quedó como corporativa no adscrita. Bañeres considera que los tránsfugas de los partidos son «anomalías democráticas» y pretende reasignar la participación en comisiones de los concejales en esta situación.De esta manera, Ciudadanos quiere más representación en las comisiones de Hacienda y de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Este pacto en el que quieren implicar al resto de grupos debe estar firmado antes de que acabe enero.



NO INCREMENTAR LA CARGA FISCAL A LOS BURGALESES. No habrá incremento en el IBI ni en el resto de los impuestos municipales para los vecinos de Burgos durante la presente legislatura.



REFUERZO A LAS MEDIDAS SOCIALES. El incremento presupuestario en esta materia siempre lo pelean PSOE e Imagina y ahora se une Ciudadanos. Pretenden un plan de integración social que potencie las ayudas de urgente necesidad y la elaboración de un plan de ayuda a personas mayores.



CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS Y PRESUPUESTARIOS. Incluye asuntos pactados ya en 2016 como la asignación de 250.000 euros en materia de apoyo al emprendimiento, el desarrollo del plan de movilidad (con un millón de euros), 200.000 euros para la administración electrónica e iniciar los presupuestos participativos en relación a los distritos.



LIMITAR MANDATOS. Promueve el debate en el seno de los partidos firmantes para limitar a dos mandatos el cargo de alcalde de Burgos.



CONTRATOS MUNICIPALES. Promueve una comisión especial con participación de los grupos políticos que impulsará criterios de profesionalización, objetividad, mérito y eficacia en los procedimientos administrativos.



CONCILIACIÓN DE VIDA LABORAL Y MUNICIPAL. Los concejales de Ciudadanos quieren atender sus tareas profesionales por la mañana y por la tarde las municipales. Así, entienden que plenos extraordinarios y otras comisiones municipales podrían reunirse en horario vespertino.



DINAMIZACIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO. Medidas para la modernización como apoyo al comercio de proximidad.



VALORACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS. Cada trimestre los concejales valorarán el grado de cumplimiento de todas estas medidas.