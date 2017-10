Lagares ve «suicida» la política de la Generalitat

El profesor y experto económico Manuel Lagares consideró ayer en Burgos que las consecuencias que el desafío independista catalán pueden tener sobre la economía española pueden ser «muchas», aunque espera que «a la larga el efecto no sea muy alto en España», aunque «sí lo será en Cataluña».

Lagares se desplazó ayer hasta Burgos para pronunciar la conferencia ‘Crecimiento económico, empleo y reforma fiscal. Exigencias para un moderno sistema tributario’, dentro del ‘Círculo de Actualidad Empresarial’ que organiza la Cámara de Comercio de Burgos con la colaboración de Ibercaja. En declaraciones a los medios, confesó que «es un optimista» en cuanto a los efectos que puede tener el problema catalán en el conjunto de la economía nacional porque cree que «es algo que se solucionará lo antes posible». «Creo que es algo que se va a solucionar bien tanto para los catalanes como para los españoles y no tendrá un efecto demasiado profundo en la economía española», aclaró. Pese a mostrarse optimista con lo que pudiera suceder en los próximos meses, Lagares destacó que «si la solución no fuera la que deseamos», «el país se encontraría ante una crisis considerable con caídas importantes en la producción y en el empleo». Con todo, entiende que «el bienestar de los españoles no es solo el bienestar de los españoles porque de lo que se trata es de que estamos todos en la misma nave y el mismo barco», apostilló.

En relación a la salida y cambio social de las empresas de Cataluña, el conferenciante destacó que «este hecho sí que va a tener repercusión en la estructura de la propia Cataluña», por lo que confía en que «todo se reconozca y las empresas puedan volver». Algo que no sabe si sucederá después de que quienes ahora gobiernan la autonomía hayan promovido lo que define como una «política suicida» que lo único que ha conseguido es «romper» con todo.