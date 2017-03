Lamentan la rigidez de la Junta en la ayuda al empleo con apoyo

El gerente de la Asociación Síndrome de Down Burgos, Luis Mayoral, advertía ayer a la Junta que si la convocatoria de ayudas al empleo con apoyo para personas con discapacidad que al parecer ‘recuperará’ este año, tras cinco en blanco, se ciñe al Real Decreto que regula estas subvenciones «no cumplirá con las expectativas» del sector por su rigidez. «Deben ser más flexibles», aseveró en referencia a exigencias que obvian las particularidades del colectivo cuya inserción laboral se pretende fomentar.



Y es que a juicio de Mayoral obligaciones como que los contratos sean al menos de media jornada, el compromiso que se reclama al empresario para fijar una fecha concreta de inclusión en plantilla o el tiempo mínimo de duración del trabajo de seis meses carecen de sentido. Lo demuestra el escaso impacto que la normativa nacional, pues en el último lustro apenas ha suscitado la rúbrica de 700 contratos en España.



El gerente de la Asociación Síndrome de Down Burgos hacía estas declaraciones tras rubricar un convenio de colaboración con FAE para fomentar la incorporación de personas con este trastorno en las plantillas de las empresas locales. El acuerdo permitirá fomentar la presencia de la agrupación en encuentros de empresarios para compartir el intercambio de estas experiencias de contratación y facilitará informar sobre la metodología de empleo con apoyo, «que es la más idónea» para este tipo de inserción. Miguel Ángel Benavente, presidente de la patronal burgalesa -conocedor de esta realidad pues en su sede trabaja desde hace más de un año un joven con síndrome de Down-, consideró que es preciso sensibilizar al tejido empresarial y «animar a sus responsables a perder el miedo». Recordó que incluir trabajadores con discapacidad en las plantillas es una obligación para empresas con más de 50 empleados. Mayoral incidió en que aunque son varios los negocios locales que ya integran a personas con síndrome de Down «todavía quedan muchas que desconocen cómo hacerlo». Llegar a todas ellas «será más fácil con el aval de FAE», celebró, para subrayar que la asociación asume la labor de apoyo al trabajador, manteniendo además un contacto continuo para resolver cualquier problema que pueda surgir, siendo las únicas obligaciones de la empresa «cumplir el contrato y que la nómina llegue cada mes».



El convenio suscrito ayer deriva de uno de carácter regional firmado en enero y Burgos es la primera provincia en adherirse. La iniciativa se revela fundamental, a juicio de Benavente, pues, tal y como recordó, «solo un 3,2% de los jóvenes con síndrome de Down de Castilla y León tiene un empleo normalizado». Mayoral aclaró que en todo caso se trata de empleo con apoyo. «Sin esta metodología el dato sería cero», apostilló.