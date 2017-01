"Las empresas hemos puesto el 'play' y estamos más motivadas"

Pregunta- ¿El empresario nace o se hace?

Respuesta- Somos lo que nuestra genética nos traslada y el entorno en el que nos criamos nos modela. No creo que haya un gen de empresario, tal vez de carácter, pero sin duda un empresario se hace, se vive.

P.- Lleva tres años como presidenta de los empresarios. ¿Cómo está el panorama?

R.- Ha cambiado mucho. Cuando empecé mi presidencia de Asemar estábamos en plena crisis, los ánimos estaban muy bajos y las empresas estaban en la trinchera para recolocarse y adaptarse al cambio. Ahora es diferente, hemos puesto el play y estamos más motivados. Hemos entendido que la clave del éxito está en la reinvención de nuestro producto o servicio, adaptándolo a las nuevas tecnologías y mercados. Hemos comprendido que la unión de sinergias que se canaliza en nuestras asociaciones es importante para el éxito.

P.- ¿Nos falta espíritu emprendedor?

R.- Para nada, lo que falta es más apoyo desde las instituciones y administraciones. Tienen que crear mesas de trabajo con representantes de asociaciones empresariales, para que les digamos cuáles son los problemas reales y así fomentar el trabajo por cuenta ajena.

P.- ¿Qué ha aprendido en este tiempo en Asemar?

R.- He aprendido y sigo aprendiendo mucho pero no por ser la presidenta si no porque soy muy observadora y me gusta escuchar. Todas las personas que están en Asemar llevan más años que yo o son más mayores. Compartiendo inquietudes nos ayudamos en el camino.

P.- Choca que a pesar de la situación estratégica de Aranda, esté tan limitada en infraestructuras...

R.- Es indignante, aún nadie nos ha contestado desde la administración cómo puede ser que no haya 4 millones de euros para invertir en la reapertura de la línea férrea Madrid-Aranda de Duero, dentro de los presupuestos del Ministerio de Fomento; cómo es posible que no inviertan en la A-11 con el tráfico y el volumen de vehículos de mercancías que circulan por esta carretera o por qué la entrada a Madrid por la N-1 no tiene tres carriles, mínimo desde El Molar. ¿No somos iguales para pagar impuestos? Pues también lo deberíamos ser para recibir inversiones en infraestructuras e inversiones que afectan directamente a la evolución y prosperidad de nuestra comarca.

P.- Como portavoz del tejido empresarial participa en negociaciones importantes como el futuro del edificio que iba a ser Centro Tecnológico Agroalimentario Ctacyl. ¿Cómo se explica uno que un edificio que costó 1,7 millones de euros siga a merced de vándalos?

R.- La explicación está en que transcurrió mucho tiempo desde que se solicitó su construcción hasta la finalización de las obras; el objeto que se le iba a dar quedó diluido en tiempos de crisis. Ese edificio depende de la Consejería de Agricultura y desde Asemar y los grupos políticos de Aranda de Duero estamos haciendo todo lo posible por dar una viabilidad, siempre y cuando haya un compromiso por parte de la Junta de Castilla y León de una dotación económica que lo haga viable y usable. No podemos seguir permitiendo que las inversiones realizadas no sean productivas y que no existan responsabilidades para ponerlas en funcionamiento.

P.- Con una flota de 25 autobuses, tendrá carnet…

R.- ¡Ja, ja, ja! Los tengo todos. A los 16 años me saqué el de moto, a los 18 el de coche, a los 19 el de camión y taxi, a los 21 el de autobús y a los 23 el de tráiler… Faltaría más (ríe).

P.- ¿Dónde le gustaría perderse?

R.- En la Laponia finlandesa, Noruega, Alaska, Canadá… Donde haga mucho frío y haya espectaculares paisajes naturales.

P.- ¿Qué quería ser de mayor cuando era pequeña?

R.- Lo primero que quería ser era conductora de autobuses, después militar y con 19 años empresaria.

P.- Me cuentan que es una gran aficionada a los toros, ¿cómo ve la historia de la plaza?

R.- No soy apasionada de los toros, soy apasionada de Víctor Barrio, él me enseñó a valorar su profesión. Respecto la historia de la plaza de toros, lo que más siento es que gente que daba vida a las fiestas de Aranda durante sus toros y bajada, haya tenido que dejar de asistir por culpa del empresario adjudicatario y políticos que no le hayan exigido cumplir el pliego.

P.- Como amiga del torero fallecido en el ruedo, Víctor Barrio, fue testigo del dantesco trato que se dio en las redes sociales a un hombre que apenas tenía 29 años. ¿Por qué tanto odio?

R.- Aún me recorre un escalofrío por todo el cuerpo. Es absolutamente inaceptable que se quede impune tanta violencia; es vergonzoso que se escondan bajo la protección de la libertad de expresión, cuando lo que hicieron fue alegrarse de la muerte de un ser humano… es de seres dementes, perturbados.

P.- Las peñas desarrollan un papel fundamental en el mantenimiento de las bodegas subterráneas y sin embargo se han enfrentado al Ayuntamiento por una declaración BIC que aseguran es una chapuza.

R.- El Ayuntamiento tendrá que hacer lo que su pueblo le diga.

P.- Viendo ejemplos como Moradillo de Roa y su intensa defensa del patrimonio, ¿está Aranda perdiendo la oportunidad de explotar este importante recurso turístico?

R.- La oportunidad siempre está ahí, tal vez se necesite más tiempo, hacer una estrategia o inversión económica que ahora mismo no hay. Los hosteleros y recursos turísticos de Aranda y Ribera están haciendo mucho por diferenciarse y por defender la calidad de sus productos y servicios. Tal vez esto se consiga con paciencia y pequeños pasos pero sólidos, desde el trabajo en equipo, para estructurar una propuesta de valor. Para eso estamos en la asociación.

P.- ¿Veremos una marca de lechazo de Aranda?

R.- Sinceramente no lo sé, pero todo lo que sea hacer marca, diferenciarnos e identificarnos, nos ayudará a crecer.

P.- Si tuviese una varita mágica, ¿qué cambiaría?

R.- La organización territorial administrativa. Es tremendo. No se exige lo mismo en Burgos, en Soria, en Segovia, en Madrid, en Logroño, en el País Vasco… No lo soporto, ¿No estamos en un mismo país?, ¿no somos todos iguales ante la ley? Necesitamos sincronizar y eliminar duplicidades.

P.- Y si existiese la reencarnación. ¿Qué le gustaría ser?

R.- Me reencarnaría en mí misma.

P.- ¿Vino o caña?

R.- Un Ribera del Duero, ¡por favor!

P.- Si pudiera enviar un tuit a su yo de cuando tenía 15 años, ¿qué le diría?

R.- Que disfrutase mucho de la vida y de los amigos.

P.- ¿Nunca ha pensado en dar el salto a la política?

R.- No me gusta la política. Alguna vez me lo han propuesto pero no creo que lo haga.

P.- ¿Un sueño?

R.- Dar la vuelta al mundo.