La liberalización del periodo de rebajas ha sido un fiasco para el pequeño comercio. «Antes veías en las rebajas un complemento no tanto a los ingresos sino a una manera de liberar el volumen de tu producto, y si había ingresos mejor, pero ahora no sólo no da rendimiento sino que ni siquiera te permite reducir stock», señala, el representante de la Asociación de Comerciantes delCentro Histórico Centro Burgos.



Es la explicación tras un cierre de rebajas de verano nefasto. «Ha sido un periodo malo, muy malo», señalaba. «El cambio de normativa sobre el periodo de rebajas está siendo un desastre para el pequeño comercio, que no puede gestionarlo», señala Belén Marticorena. Pero también para el consumidor «ya no sabe si son rebajas, descuentos, oportunidades y está desorientado», explican.



En el ecuador de la temporada los responsables del comercio de proximidad ya adelantaban que la campaña no estaba generando más ventas. El discurrir del mes de agosto ha terminado por liquidar un periodo que, un año más, no ha vuelto a funcionar para los comercios pequeños.



De ahí que, año a año, intenten incentivar el comercio con actividades alternativas que «acerquen al consumidor a las tiendas y que recuperen el placer de ir de tiendas», explicaba Marticorena en la presentación de las actividades de animación de la Noche Abierta que se celebrará el próximo 15 de septiembre. Este año la pasarela urbana se sustituye por un Photocall urbano en el que podrán participar todos los burgaleses que lo deseen.«En Capitanía se instalará un Photocall donde los burgaleses que lo deseen podrán realizarse una foto con su outfit, cuanto más arriesgado y estrafalario mejor», avanzaba Marticorena. La propuesta permite «hacer partícipes e interactuar con este evento de diversión e impulso del comercio a los usuarios». Entre todos los participantes se realizará una selección de los 25 mejores que recibirán un vale de compras por valor de 50 euros para gastar en el medio centenar de tiendas participantes en la organización del evento.



Una cita que abre la temporada del comercio pero que «beneficia a comercios asociados y no asociados y también a la hostelería». La dinamización del centro se complementa con las actividades que organizan los propios establecimientos. «Hay quien organiza escaparates en la calle, pasarelas, dj’s, un espectáculo de baile... el objetivo es que los consumidores tomen la calle, que se generen experiencias de compra divertidas», señalan.



El proyecto cuenta con una inversión de 4.000 euros. Las asociación tiene un total de 187 comercios del centro y de la zona Sur adheridos. Pero en la zona geográfica que asumen hay unos 600 comercios de proximidad. «Las actuaciones van dirigidas al beneficio de todos los comerciantes pero también es un aliciente para animar a quienes no están en la asociación que se asocien porque es la manera de poder hacer cuantas más actividades mejor».



Respecto a la aportación de entidades públicas esperan que este proyecto pueda acudir a subvención municipal aunque «no está asegurado». Un escenario ideal sería «contar con un calendario de apoyos y demás nos permitiría tener más presupuesto pero, sobretodo, más tiempo y seguridad para organizar el evento con más tiempo y posibilidades». Aún así agradecen el apoyo del Consistorio en la gestión de permisos por ocupación del espacio público.