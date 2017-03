Licencias necesita dos arquitectos más para informar expedientes

El área de arquitectura de Licencias del Ayuntamiento de Burgos está al 25% de plantilla, según calcula la concejal responsable del área, Ana Bernabé, que añade que han puesto en conocimiento de Personal las necesidades de contar con más arquitectos para agilizar la información de los expedientes.



La reactivación de la actividad de la construcción, aunque todavía lejos de los momentos de antes de la crisis, ha provocado que lleguen más proyectos de promotores particulares que necesitan ser informados para avanzar administrativamente y conseguir la respectiva licencia. En la actualidad están trabajando en este apartado dos arquitectos y seis aparejadores y Bernabé considera que sería deseable contar con un mínimo de otros dos arquitectos para mejorar el funcionamiento.



Durante la pasada semana los concejales de Licencias e Infraestructuras mantuvieron una reunión con responsables de la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE). La patronal hizo llegar a los responsables políticos ciertas quejas en el sector por la tardanza en informar los expedientes.



Bernabé quiso destacar que la plantilla con la que cuenta está «trabajando a pleno rendimiento y sin hacer dejación de funciones». Sin embargo, reconoce que la situación es «mala» y «se está intentando dar respuesta en la medida de nuestras posibilidades». Los técnicos están informando los proyectos por orden de entrada y hay expedientes que pueden tardar entre tres y cuatro meses en poderlos examinar.



Bernabé recuerda que esta situación proviene de los efectos de la tasa de reposición cero que se viene aplicando en la administración pública como consecuencia de la crisis económica. Señala que el objetivo cuando se implantó esta medida era ahorrar costes en materia de Personal, sin embargo, asegura que las consecuencias son las que se están viviendo en todas las administraciones y no solo en la municipal. Considera la concejal que Licencias es un área sensible que requiere más personal, pero precisa que no es la única. Aunque las condiciones para contratar se han mejorado todavía no se puede reponer el 100% de las plantillas.



Por su parte, la secretaria de FAE, Emiliana Molero, precisaba que la reunión se solicitó al Ayuntamiento a través de la comisión de urbanismo, construcción e infraestructuras que tiene la patronal. «Queremos avanzar y colaborar en cuestiones que afectan a los asociados», señalaba esta responsable de FAE. Una de las cuestiones que se ha propuesto es que se aplique un criterio único a la hora de solicitar la documentación a un promotor para pedir una licencia para la apertura de un negocio o bien en un proyecto de construcción. «Creemos que es bueno porque habrá más agilidad», señaló.