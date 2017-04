Llenar el depósito cuesta cinco euros más que hace un año

La Dirección General de Tráfico vaticina una Semana Santa movidita. Estima, de hecho, que la provincia registrará hasta 175.000 desplazamientos entre hoy y el lunes, inicio y fin de los días ‘grandes’ de la Semana Santa. Los que se animen a lanzarse a la carretera tendrán que desembolsar, eso sí, un poco más de dinero que hace un año para llenar el depósito de combustible de su vehículo. No mucho, la verdad, sobre todo en comparación con lo que costaba tal gesto en ejercicios anteriores por estas mismas fechas.

En concreto, colmar el tanque, bien de gasolina 95, bien de gasóleo, es, de media, cinco euros más caro que en la Semana Santa de 2016, pero hasta 15 euros más barato que en 2013. La reciente subida del barril de petróleo provocaba el incremento y rompía la tendencia a la baja acelerada por la supresión en enero de 2016 del impuesto especial de hidrocarburos, el llamado ‘céntimo sanitario’, que además de aliviar el gasto en combustible a los consumidores, supuso una alegría a un sector que veía desplomarse las ventas a una velocidad vertiginosa.

De vuelta a los datos, cabe detallar que el precio medio del carburante en la provincia de Burgos puede consultarse en la página web del Ministerio de Energía www.geoportalgasolineras.es, que actualiza al día sus referencias. Las de ayer permitían ubicar el coste medio de la gasolina 95 en 1,189 euros el litro, entre los 1,119 de la estación de servicio de Arcos y los 1,259 de la emplazada en la calle Madrid de la capital burgalesa. El del gasóleo A descendía a 1,074, entre los 0,999 de Villarcayo, que cuenta con la estación de servicio más barata de la provincia, y los 1,149 de Quintanapalla.

Comparar estas cifras extraídas del listado de 116 estaciones de servicio que figuran en la citada página con el dato del Miércoles Santo de ejercicios anteriores evidencia las variaciones.

Así, llenar el depósito (55 litros) de combustible de un vehículo diesel exigía el 23 de marzo de 2016 un desembolso de 54 euros frente a los 59 euros actuales. Lo mismo ocurre con la gasolina 95: el año pasado llenar implicaba pagar 60 euros frente a los 65 de ahora.

El cálculo de idénticas jornadas de los años previos arroja diferencias en sentido opuesto. Y es que en 2015, sin ir más lejos, un depósito lleno suponía, siempre de media, un desembolso de 63 euros para gasóleo y 69 euros para gasolina 95. En 2014 las cifras se elevaban a 75 y 79 euros, respectivamente. Y aún más en 2013, con un coste de 76 y 81 euros.

Al margen de esta evolución, el dato reciente supone a juicio de Rafael Pizarro, portavoz de la Agrupación de Vendedores al por menor de carburantes y combustibles de Castilla y León (Avecal) que la provincia ofrece unos precios muy competitivos, que según él es el objetivo. «Cuanto más barato sea el producto, mucho mejor para todos, no solo para el cliente, también para el empresario porque implica un mayor consumo y, de paso una mayor recaudación, de la que se beneficia el Estado», explica.

Los números le dan la razón. Burgos -al igual que el conjunto de la región, pues los precios son muy parejos por provincias- se ubica por debajo del precio medio de España que en la actualidad es diez céntimos más caro en gasolina 95 y ocho en gasóleo.

También respaldan su defensa de la ventaja de un combustible asequible. No hay más que revisar la hemeroteca para constatar las pérdidas que supuso el incremento del precio motivado por la aplicación del céntimo sanitario, mientras que el descenso de ventas se ha ido suavizando tras la decisión de la Junta de retirarlo.

Pizarro confía en que la remontada continúe y apuesta por el efecto decisivo de la Semana Santa en el balance anual pues la demanda se concentra en estos días. Augura que será «mejor que la del año pasado» aunque su expectativa es menos optimista que la arrojada por un estudio difundido la semana pasada por UniversalPay, que augura un incremento de la facturación de las gasolineras de la provincia respecto al año pasado próximo al 18%. El portavoz de Avecal señala lo difícil que es realizar estos cálculos y prefiere esperar a tener los datos reales de consumo para concretar cifras.

El citado informe, elaborado por una empresas de soluciones de pago, explica que sus conclusiones derivan de un análisis de más de 10.000 estaciones de servicio del país y precisa que, a partir de la información recabada, el mayor gasto en carburante tenía lugar el pasado viernes, coincidiendo con la primera ‘oleada’ de la operación salida, el Domingo de Ramos, Jueves Santo y Viernes Santo, concentrándose en estas jornadas el 40% de las ventas.

En el ranking de provincias que más verán crecer el gasto en combustible, Burgos ocupa el duodécimo lugar. Soria encabeza la lista con un sorprendente auge del 143% que, por cierto, Pizarro tilda de poco creíble. Por el contrario, León y Valladolid figuran entre las zonas en las que se registrará una disminución de la facturación en estos días. Castilla y León es la tercera región en la que más se elevarán los ingresos según este estudio, hasta un 18,7%, dato solo superado por los de Aragón y Extremadura.