«Los campos de Castilla están más para copla o canción protesta que para poesía»

Pregunta- ¿Fanegas de qué necesita un urbanita?

Respuesta- Fanegas de aire puro y de conocer que lo que se come se produce con el esfuerzo de mucha gente que trabaja en el campo.

P.- La leche no sale del brik...

R.- ... Ni las manzanas vienen hechas zumo de la fábrica. Hay que abonar, podar...

P.- ¿Cuándo dijo ‘yo para ser feliz quiero un tractor’?

R.- Amarillo... (Ríe). Quizás no tanto un tractor, pero sí echo en falta tener contacto con el campo. Cuando estoy mucho tiempo haciendo papeles en la oficina necesito aire, no cojo el tractor pero sí el todoterreno.

P.- ¿Cuánta culpa tienen sus veranos en Covarrubias de su profesión?

R.- No lo sé... Yo en Covarrubias tampoco tenía un contacto con la agricultura más allá de pasar todo el verano allí. Me gustaba la biología y la geología y en el instituto los orientadores me guiaron hacia una ingeniería, porque tenía potencial y eran las profesiones del futuro. Fue casualidad, aunque es verdad que mis padres son nacidos en el pueblo, mis abuelos también y tengo raíces agrícolas, aunque un poco lejanas.

P.- ¿Cuánto calaron los baños en el Piélago?

R.- Era una forma de pasar las vacaciones en la que había de todo: jugar, caerse, romperse las gafas, disfrutar de la bicicleta... Eran unos veranos completos, desde San Pedro hasta el inicio del colegio. Siempre quedarán en el recuerdo.

P.- ¿Qué patata caliente ha caído en sus manos?

R.- Uf, muchas. Casi todas las semanas cae alguna. La burocracia es tan difícil de superar con la razón que uno se desespera. Cualquier proyecto que quiere poner en marcha un ganadero, un agricultor o una asociación se topa muchas veces con trabas burocráticas difíciles de entender.

P.- ¿Se embarra uno más en los despachos que en la tierra?

R.- Si tomamos embarrar en el sentido sudamericano de la palabra (¿? Cagarse), seguro que sí. El barro del campo se quita fácilmente.

P.- ¿En qué plato la manzana es la reineta?

R.- En la manzana asada. Es donde más luce y la reineta más que cualquier otra.

P.- ¿A quién quiere más: a la cereza o a la manzana de Caderechas?

R.- Las dos son mis niñas bonitas. Fueron nuestros dos primeros proyectos de marcas de calidad y hemos echado muchos sábados por la noche reunidos con los agricultores. Hay mucha vinculación. Aunque quizás la cereza me ha dado más satisfacciones porque va creciendo, la gente se anima más a plantarla, es la que da más publicidad a las Caderechas a nivel nacional... Cuando empezamos a trabajar allí, casi nadie conocía la cereza de Caderechas, todo el mundo pensaba en Oña y Covarrubias. La cereza quizás está más mimada.

P.- ¿Qué producto es el gran desconocido en la provincia?

R.- Ahora estamos haciendo un estudio encargado por la Diputación de los cultivos y explotaciones ganaderas alternativas que pueden ser complementarias a lo que ya se hace o abrir mercados para gente que se quiera incorporar. Y ahí vemos que las frutas y las hortalizas han estado siempre muy tapadas por el cereal, la patata y el viñedo. Y en ganadería, a Burgos se la vincula con el lechazo, pero hay muy buena carne de vacuno, que tampoco se ha sabido poner en valor.

P.- ¿Y el más sobrevalorado?

R.- Es más difícil. Pido comodín.

P.- ¿A quién se quedó con ganas de decirle ‘que le den morcillas’?

R.- Esa me la esperaba. También ¿Si se ha caído alguna vez de un guindo? (Esa la dejamos para después) Muchas veces hubiera dicho ‘que te den morcillas’ a mucha gente, pero al final te frena la gente que tienes detrás. En ocasiones, hay que morderse la lengua.

P.- ¿La PAC ha salvado o condenado al campo?

R.- Ha condicionado mucho al campo. Ha hecho a los agricultores muy dependientes de esas ayudas y con pocas herramientas para salir de esa espiral.

P.- ¿Ha tenido alguna vez miedo de quedarse en barbecho?

R.- Sí, muchas veces. Todos los meses hay que pagar nóminas, alquileres... Y no tener trabajo suficiente preocupa, pero gracias a Dios siempre hemos salido adelante.

P.- ¿Es la despoblación la peor plaga que está sufriendo el medio rural burgalés?

R.- Sí, la despoblación y el envejecimiento. Si no hay gente no hay campo y en la ciudad no podemos producir todo.

P.- ¿Cómo se labra el futuro del campo?

R.- Para ese estudio del que hablábamos hemos contactado con gente joven que apuesta por quedarse en el campo y todos buscan una actividad que les dé seguridad, algo que no te aporta la agricultura porque está siempre el tiempo por medio, y calidad de vida. El futuro en el campo se labra no solo buscando nuevos cultivos y dando rentabilidad a las explotaciones sino con los servicios necesarios para que la gente joven pueda quedarse: guarderías para los niños, actividades culturales, servicios sanitarios, comunicaciones... La falta de internet en un pueblo los echa directamente.

P.- ¿Con qué clase de fertilizante florecería este país?

R.- Con mucho abono orgánico, convertir la basura en algo útil y fértil. Si supiéramos transformar toda la porquería que hay en este país en algo productivo, que no huela a rancio y haga crecer las cosas sería la panacea.

P.- ¿Los campos de Castilla están ahora para poesía?

R.- Están más bien para copla, canto flamenco de queja y llanto o canción protesta.

P.- ¿De qué rebaño no le gusta formar parte?

R.- De ninguno. Yo quiero tener mi independencia y libertad. Rebaño suena a ir por donde te llevan y yo intento ser libre.

P.- ¿Y sería oveja de…?

R.- Sería oveja negra de muchos rebaños.

P.- ¿De qué serie ve a la provincia como escenografía?

R.- Últimamente todas las series que veo en Netflix son de crímenes y no me pega... De una de dibujos animados, con mucho color, pero también muchas cosas por hacer.

P.- ¿El refrán que siempre se cumple?

R.- A quien madruga Dios le da sueño.

P.- ¿Con qué vino brindamos por la larga vida de los pueblos?

R.- Cada uno con el que hace en su bodega o con el que tiene más cerca. Hay que valorar lo próximo.

P.- La del después: ¿Se ha caído alguna vez de un guindo?

R.- Sí, algunas veces la ilusión supera las posibilidades que te deja la vida, pero nunca me he partido la crisma.