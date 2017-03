«Los sindicatos piden un 27% de subida, si fuera del 3% se cerraba en 20 días»

m. casado burgos

La negociación del convenio colectivo está ya sobre la mesa y la patronal y los sindicatos han adoptado posturas completamente opuestas en especial en la actualización de los salarios. Los empresarios del sector destacan que Burgos es la tercera provincia de España con mejores salarios y que en provincias vecinas se aprovecha esa circunstancia para restar competitividad a Burgos. Los sindicatos, en cambio, ven llegada la hora de aplicar subidas salariales significativas. Benavente, en su doble condición de presidente de la patronal del metal, Femebur, y de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos conoce bien cómo las diferencias de las condiciones laborales entre provincias afectan a la competitividad.

Pregunta.- Se han iniciado las conversaciones para la negociación del convenio colectivo del metal. ¿Qué avances hay?

Respuesta.- Han salido algunas informaciones relacionadas con el convenio del metal y son propuestas que no han salido ninguna de la patronal. Esta es la primera vez que voy a hacer unas manifestaciones relacionadas con el convenio del metal. Partimos que por parte de FAE no hay ningún bloqueo de negociación de ningún convenio. Por parte de Femebur, que es la que tiene que negociar el convenio del metal, no hay ningún tipo de bloqueo, al revés. Hace un mes se abrió la mesa negociadora. Ha habido dos reuniones con lo cual esto va en su proceso normal. Ahí es donde los sindicatos entregan la plataforma de la negociación.

P.- ¿Cuánto costó llegar a un acuerdo en el anterior convenio?

R.- El último que se firmó para aplicar de 2013 a 2016 prácticamente se llevó un año de conversaciones y reuniones.

P.- Los sindicatos afirman pedir un 3% de incremento salarial, tanto como el IPC.

R.- Pues la primera sorpresa que nos encontramos con la plataforma que presentaron los sindicatos es que si tuviéramos en cuenta toda la valoración, que quieren que esté vigente por un año, supondría un incremento de salarios del 27% para una empresa que trabaje a turnos, una empresa mediana. No es un 3% exclusivamente.

P.- ¿Qué suma esa propuesta sindical al 3% del IPC hasta alcanzar ese 27% de incremento salarial?

R.- Son los pluses. Para las empresas que no trabajen a turnos sería una subida salarial del 12% al 13% y hasta el 27% para quien tenga turnos. La plataforma sindical añade pluses de desplazamientos, coste horas extras, más permisos y licencias, plus peligrosidad, distancia, festivos, dietas, incapacidades, mas horas sindicales... Todo esto lo metes a una hoja excel y es lo que sale. Un 27% más. Cuando dicen que sólo han pedido un 3%, ojalá fuera eso. Si eso fuera así en 15 o 20 días el convenio estaría cerrado.

P.- Se ha dicho que la patronal exigió en una reunión un descenso de los salarios del 20% ¿Es así?

R.- Nunca hemos manifestado lo que hemos ofrecido a los trabajadores. Si hacen esa lectura dirán qué malos son los de la patronal. Mientras los sindicatos van pidiendo el 3% que podría ser razonable porque las previsiones hablan de un incremento del 2,5% fijo y un 0,5% en productividades. No es así. A los sindicatos se les dijo que por productividad y por la competitividad de las empresas burgalesas, teniendo en cuenta que no han perdido poder adquisitivo, como puede haber pasado en otros sectores, sino que han ganado, deberíamos converger con los convenios de provincias que son limítrofes y con las que competimos. Hablamos de que el convenio del metal debería converger en un periodo de tiempo con los convenios del metal de Valladolid, Palencia o Ávila. E, insisto, converger es llegar, nadie ha dicho que se tenga que hacer de un año para otro.

P.- ¿Cuál es la diferencia entre el convenio del metal de Burgos con el de esas provincias?

R.- Para empezar el convenio de Burgos es uno de los tres con mejores salarios de España y entre los cinco primeros si hablamos en horas de trabajo. Si nos comparamos con otras provincias, que han salido mejor paradas en temas de exportación que Burgos, como Valladolid o Palencia, donde hay fábricas de automóviles, hay importantes diferencias. El convenio burgalés es un 14,28% superior al de Palencia y un 15,02% superior al de Valladolid. Si tenemos en cuenta a Ávila, que tiene Nissan algo que está siendo problemático ahora mismo con 500 puestos de trabajo en peligro, es un 27,68% más caro. Lo que se tendría que ver es converger con el resto de convenios de la comunidad porque tenemos que ser competitivos. Tenemos unas amenazas muy claras con otras provincias porque ellos tienen sus fábricas de automóviles allí, un parque de proveedores importantes y puede ser muy tentador ponerse en otras localidades. Solo es eso. Solo estamos viendo el futuro y el porvenir de esta provincia.

P.- ¿No equilibrar salarios con Palencia o Valladolid haría ganar empresas a su parque de proveedores?

R.- Ellos tienen la suerte de tener al fabricante de vehículos que es el que potencia el parque de proveedores. Eso les hace ser atractivos. Si les unes un sueldo más bajo... pues blanco y en botella.

P.- ¿Ha sido muy crítico con el parque de proveedores?

R.- Es un proyecto que tiene que partir de la propia empresa que es la que pide tener a sus proveedores estratégicos a pie de planta. Lo que no es razonable es que el parque se promueva desde la administración porque, de alguna manera, están facilitando que las empresas se puedan implantar allí. Y eso es una competencia que podemos llamar semidesleal porque, además, las distancias son mínimas. Ellos han tenido la suerte de tener una fábrica de automóviles por una decisión administrativa toda en algún momento. Pero el parque industrial que hay en Burgos se ha ubicado aquí por decisión del empresario, muchos de Burgos pero también otros que han venido invitados por empresarios de Burgos. Aquí tenemos una competencia que puede surgir de la facilidad de estar allí. SI nosotros añadimos costes internos por convenios y demás...

P.- ¿Alguna empresa se ha ido de Burgos al parque de proveedores de Valladolid o Palencia?

R.- De Burgos no, no se ha ido ninguna. Pero sí que es cierto que empresas, algunas francesas se han instalado directamente allí. Si no estuviera el parque de proveedores igual se podían haber planteado instalarse en Burgos, pero no le das pie. Cuando tienes un fabricante y hace parque de proveedores y la empresa te invita es difícil decirle que no. Así que esas inversiones las damos por perdidas. Pero de ahí a que se deslocalicen no creo que pase, pero con nuevos proyectos igual si. También hay empresas de Burgos que están en Venta de Baños (Benteler), y en Valladolid (Grupo Antolín), porqué no van a estar tentados. Eso es una amenaza.

P.- ¿Cuántas se han ubicado en estas zonas y cuántas en Burgos?

R.- A Castilla y León vienen pocas inversiones de nuevas empresas pero tampoco tenemos muy claro cuántas se interesan. Algún día el ADE debería informar de qué empresas han tenido interés en implantarse en Castilla y León y porqué no se han implantado. Sería útil para saber donde estamos, si somos atractivos y en la región a donde se han dirigido y porqué. Porque es un buen trabajo de análisis para saber cuál es nuestra debilidad.

P.- ¿Existe nerviosismo, un enfrentamiento en la mesa de negociación del convenio burgalés?

R.- La mesa negociadora está muy tranquila tanto en un lado como en otro. Todas estas filtraciones de información parecen más que alguien quiere calentar algo que nadie está provocando a nivel interno.

P.- ¿Quién?

R.- Yo creo que es mala información. Si una información es que la patronal quiere bajar un 20% cuando los sindicatos piden un 3% es una lectura mala de la situación porque no es real y eso sí provoca incendios.

P.- Pero converger es bajar los salarios un 15%?

R.- No, proponemos llegar en un periodo de tiempo. Puede haber dos maneras que tu aumentes los salarios de forma modesta mientras los otros crecen y te igualas en un momento determinado. En ninguna cabeza cabe que se plantee que, de hoy para mañana, vas a bajar los salarios un 20%. Como mucho dirás vamos a congelarlos hasta llegar. Pero no es cierto lo que se ha dicho. Además no olvidemos que aunque no haya incrementos de salarios se subirán puesto que el anterior convenio incluye la antigüedad, un 0,85% más, con retroactividad así que el convenio del metal nunca estará a cero.

P.- Pero la crisis ha pasado factura al trabajador. ¿No toca subir salarios?

R.- No pongo en duda que en algunos sectores haya pasado, que se haya perdido poder adquisitivo. Pero no es así en el metal. Los datos así lo demuestran. Del periodo de vigencia del último convenio, de 2013 a 2016, los salarios se han incrementado un 5,98%. El IPC de ese periodo ha sido de 0,98 porque, no olvidemos hubo dos años en negativo. Por lo tanto el aumento para los salarios del metal ha sido del 5,10%. Si tener cinco puntos por encima del IPC es perder poder adquisitivo... Y si hablamos de la última década, de 2006 a 2016, no olvidemos que la crisis empezó fuerte en 2008, los salarios del metal en Burgos se incrementaron un 35,29% mientras que el IPC creció un 19,76%. Por tanto el aumento del poder adquisitivo del sector en la última década ha sido de un 15,29%. Por eso digo que a base de machacar con una mentira alguno la compra, pero los números son así de testarudos.

P.- Pero sí se habla de una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de un 11,2%.

R.- No pongo en duda que alguno haya perdido lo que dice el manifiesto, pero el del metal no. En concreto respecto a esos datos estos trabajadores cobran un 27,5% de los que sí han perdido ese porcentaje de sueldo. Por ejemplo, en 2016 el incremento del convenio del metal ha sido del 1,6%. Y ellos en su manifiesto hablan que los incrementos salariales han sido del 0,85% y el de España del 1,08%. Así que en el metal ha subido el doble que la media regional que ellos manifiestan.

P.- El 3% no les parece descabellado, el 27% no están por la labor y nunca han propuesto un -20%. ¿Cuál es su opción?

R.- Las previsiones que hay para el próximo año hay tres puntos que se ha disparado ya, a partir de junio se normalizará, el año es que esté en un 2%. Pero que este ipc ha sido como consecuencia de la debilidad del dólar y la compra de productos energéticos y la electricidad. Que son ambos factores que suben los costos de las empresas, especialmente en el metal. Hay que tener en cuenta que al incremento de los costes energéticos, hay que sumar el del precio del hierro. La materia prima está subiendo en más de 200 euros la tonelada. Eso es, como mínimo, un 40% de incremento del coste. Este es el escenario que se encuentran las empresas que no pueden asumir incrementos salariales altos. Hay que tener en cuenta que el 70% del gasto fijo de las empresas es materia prima, coste energético y salarios. Si queremos seguir siendo competitivos tenemos que ser todos comedidos.

P.- ¿Una propuesta comedida?

R.- Tenemos que ser consciente que tenemos un sector importante. Que si se le cuida, no es bajar el salario un 20%, sino que nuestras empresas sigan siendo competitivas porque el sector del automóvil se está evaluando constantemente. Pero sobre todo tener claro donde estamos. Hemos tenido dos encuentros, uno de máximos por parte de los sindicatos. Por la nuestra nos toca ser comedidos y tratar de converger en la media de la comunidad. Porque sino estaríamos siendo incoherentes. Porque si hay disparidad de convenios en la comunidad habría una competencia en nuestra contra. Aquí solo estamos mirando el bien de Burgos. A corto plazo podemos seguir siendo los que más ganamos pero a largo plazo con las amenazas que tenemos igual dentro de unos años nos tenemos que acordar de algunas decisiones mal tomadas en el pasado.

P.- Pero la economía está mejorando y las empresas ganan más.

R.- Tampoco debemos de olvidar que sí que la economía está creciendo y que hay un par de años de estabilidad pero todavía un 40% de las empresas tienen bases negativas, es decir, que aún están compensando las pérdidas de estos años de la crisis. Con lo cual todavía no han equilibrado sus resultados positivos con los negativos. Tampoco están las empresas para muchas alegrías.

P.- ¿Qué balance hace del convenio que expira ya ?

R.- En estos cuatro años el convenio proporcionó una buena paz social y permitió crear unos 2.200 empleos. Yo creo que en el periodo anterior se firmó un buen convenio, que los datos los corroboran en subir el poder adquisitivo y en recuperar empleo. Si vamos en estas líneas podríamos tener un buen convenio.

P.- ¿A cuántas personas y empresas les afecta el convenio del metal?

R.- En cuanto a empleados afecta a unos 18.000 o 20.000 trabajadores. Y empresas, el 90% son pequeñas porque la media de este sector están entre 100 y 40 personas. Y hablando que más del 90% son empresas pequeñas. La media de este sector estarán entre 100 y 40 personas. Este convenio afecta especialmente a las pequeñas porque las grandes tienen su propio convenio de empresa. Está claro que su base es el convenio sectorial que es el de mínimos que regula el sector, después las grandes empresas tienen grandes mejoras. Por eso nos preocupa que a las pequeñas es a las que les va a afectar y cómo lo van a poder asumir.