Las María Zambrano mantienen el tirón

Y llegaron ellas. Y fue solo el principio. Las Aulas María Zambrano se ponían en marcha hace 25 años. Fue el primer espacio destinado específicamente a personas mayores, con la intención de estimular su participación y la integración social del colectivo.



Desde entonces no solo su oferta de propuestas formativas, lúdicas y culturales ha mantenido el tirón, sino que el interés que suscita ‘obligaba’ a extender las propuestas a otros puntos de la ciudad, tales como el Espacio Mayor de Capiscol, el CEAS de San Pedro de la Fuente o la red de cívicos. Todos, escenarios en la actualidad del programa municipal de envejecimiento activo que suma en este curso 1.176 usuarios, repartidos en 1.438 actividades.



«Las cifras son similares cada año», explicaba ayer la edil de Servicios Sociales, Gema Conde, en su visita a la sede de las María Zambrano, donde se concentra el 50% del ‘alumnado’. La concejal pudo comprobar sobre el terreno las recientes mejoras: la limpieza del cauce del río Pico, que pasa por debajo del inmueble de la calle Soria, y la renovación del suelo de la primera planta, por un importe de 12.000 euros. «Ambas actuaciones forman parte de una tarea de mantenimiento continuada», señalaba la concejal, para recordar que el año pasado se instalaba un ascensor en el edificio, por importe de 30.000 euros.



Más elevada, no obstante, es la inversión en actividades. Incrementada en este curso tras añadir hasta cinco áreas de trabajo novedosas. En concreto, se incorporan a la oferta tradicional un proyecto de voluntariado tecnológico «en el que los propios mayores que han adquirido habilidades en este ámbito formarán a otros», uno de cuidados para sentirse mejor, otro de recuperación de memoria gráfica en el que recopilarán imágenes antiguas de la ciudad «de gran interés» y dos más vinculados con el mantenimiento de la actividad mental: ejercita tu mente y gimnasia para la mente.



Y es que este aspecto es uno de los que más interés despierta. No obstante le superan otros: a la cabeza de participación se ubican las caminatas y las visitas culturales, las siguen las clases de Historia Universal y «especialmente en los últimos años, quizá por cuestiones de actualidad, las de Historia de las Religiones», subrayaba Conde. Ejercicios de memoria, psicomotricidad y manualidades completan la lista de las propuestas con más éxito.



La inclusión de las citadas novedades -y, en particular, la contratación de personal para llevar a cabo los distintos proyectos- elevaba un 45% el presupuesto del programa en esta nueva edición, que pasa de 60.000 euros a 87.000. 26 personas forman parte del equipo de profesionales que desarrollan las actividades.



Conde aprovechó la visita para anunciar que en la próxima reunión del consejo de Administración de la Gerencia municipal de Servicios Sociales, a comienzos de octubre, se aprobará la licitación del estudio y plan de mayores, iniciativas acordadas respectivamente con PSOE y Ciudadanos, con un presupuesto de 35.000 euros.