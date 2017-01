Más de 300 cerveceros artesanos celebrarán su congreso en marzo

Capital de la cerveza artesana, un mundo que crece año a año en seguidores y productores caseros. Burgos reunirá a más de 300 cerveceros artesanos de todo el país al ser la ciudad sede del Congreso Anual de la Asociación de Cerveceros Caseros Españoles, a la que está vinculada la asociación burgalesa. La cita es la cuarta que se organiza en el país tras las celebradas en Barcelona, Valencia, Sevilla y Madrid. Un evento que según el presidente de la asociación burgalesa de cerveceros caseros, Miguel Ángel Rebollo, llegó casi por casualidad. «Fuimos Rubén Clemente y yo el año pasado a Madrid para conocer más sobre la cerveza artesana, conocer a personas de toda España que se mueven en este mundo, somos de la asociación nacional y en el encuentro en Madrid se decide dónde se celebra al año siguiente, ni lo habíamos pensado y cuando vimos que no se animaba nadie, lo comentamos en el grupo de los asociados y aquí estamos», señaló.



La cerveza artesana está creciendo de forma exponencial. Un ejemplo es como crece el número de asociados. La agrupación burgalesa se formó hace año y medio y ya cuenta con 40 integrantes. La nacional eran 50 en 2012 y hoy son más de 700.



La organización ha planteado visitas turísticas pero, sobretodo, cerveceras. Pasearán por tres de las cuatro fábricas de cerveza artesana que hay en la provincia: Dolina, Mica y Tesela. Pero también conocerán la producción industrial con una visita especial a la fábrica de San Miguel donde, además de ver la fábrica, conocerán de primera mano la producción de la cerveza artesana Founders. También se darán cita en talleres que se celebrarán durante la tarde en tres tramos horarios para analizar con expertos de todo el país la elaboración, catas de lúpulos o el proceso de embarrilado.



Cada uno de los cerveceros podrán mostrar sus creaciones. La organización montará un bar de cerveza artesana con un total de 18 grifos. La visita en las instalaciones del Hotel Ciudad de Burgos, que ocuparán para la ocasión casi al completo, será para los inscritos pero no para el público general. «Para participar no es necesario estar asociado pero sí hay que hacer una inscripción previa antes del 15 de febrero porque no está abierta al público general», puntualizó Miguel Ángel Rebollo.



Los cerveceros, más de 300 calculan desde la organización aunque por el momento están inscritos 220 más los que participarán en los talleres y actividades, empezarán a llegar el jueves. Precisamente para esa jornada está prevista la organización de un Showcooking con cocineros burgaleses, gracias a la colaboración con la Asociación de Cocineros de Burgos (Acorebu). El objetivo será maridar platos con cervezas artesanas como un buen entrante para un fin de semana de lúpulo y cebada.