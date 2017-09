GEl kilómetro 305 de la N-I en Pancorbo en el que se produjo la semana pasada el trágico accidente que se saldó con dos adultos y tres menores fallecidos acogió ayer una de las concentraciones más multitudinarias de la Plataforma de Afectados por la Nacional I en los últimos años. Medio millar de vecinos procedentes de Burgos, Briviesca, Miranda y otros pueblos por los que discurre la carretera casi medio millar de personas cortaron la vía para exigir, una vez más, la liberalización de la AP-1. Y lo hicieron escenificando una inédita performance con cuerpos tirados sobre el asfalto, silueteados con tiza y mostrando las manos ensangrentadas por las decenas de fallecidos en este tramo.



A la hora de defender la gratuidad de la autopista, el portavoz de la Plataforma, Rafael Solaguren, recordó que «más de 55% de los 10.0000 vehículos que circulan por la N-I al día son camiones», lo sitúa a esta vía como una de las que más tráfico pesado soporta en España a día de hoy.



Solaguren también reprochó las declaraciones del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tras el accidente Pancorbo. A su juicio, resulta una irresponsabilidad «echar la culpa a un conductor que se quedó dormido» y no asumir la gestión de esta autopista al igual que otras que son «deficitarias». Asimismo, rechazó la propuesta de que la Junta de Castilla y León participe en cualquier actuación vinculada a la AP-1 porque es de titularidad estatal.



No acabaron ahí sus críticas a De la Serna, hasta el punto de definirlas como una «auténtica vergüenza al decir que hay más muertes en la AP-1 que en la N-I», máxime cuando en los últimos años la carretera convencional encabeza la lista de fallecidos en el tramo Burgos-Miranda.



La incidencia en el tráfico de este último corte no fue excesiva ya que al término de la concentración no existía ninguna retención en el tramo del desfiladero pancorbino dado que se desvió el tráfico por la autopista al igual que ha hecho con otras que son «deficitarias». Asimismo, rechazó la idea de que la Junta de Castilla y León participe en cualquier actuación vinculada a la AP-1 porque es de titularidad estatal.



A corto plazo el resultado del desgraciado accidente, señalizado al término de la concentración con tres cruces blancas y dos negras en el lugar del siniestro, será la reunión prevista para los próximos días entre el responsable de la DGT en burgos y los representantes de la Plataforma para avanzar en las medidas necesarias para frenar la siniestralidad de la N-I. Además, Solaguren subrayó que esta vía cuenta con «tres puntos mortales», algo que «no creo que sea normal» en los tiempos que corren.



En relación a las declaraciones del titular del Ministerio de Fomento a las que aludió Solaguren, cabe recordar que en 2015 el número de muertes en la N-I triplicó a las del ejercicio anterior con cinco víctimas mortales. Dicha cifra, por desgracia, se mantuvo el año pasado. En el mismo periodo de tiempo, la AP-1 sumo dos fallecidos en 2015 y tres en 2016, con lo que en el periodo señalado por De la Serna la N-I dobló a la AP-1 en número de víctimas mortales.



Rubena quiere «una única rotonda central»

l margen de los accidentes y a sabiendas de que se trata de un «parche», el alcalde deRubena, Ismael Ruiz, defendió ayer la instalación de «una única rotonda central» que permita acceder al pueblo «con radio suficiente» para que los camiones puedan transitar sin poner en peligro al resto de conductores. En su opinión, sería la mejor solución porque las rotondas que el Ministerio de Fomento contempla en su proyecto de mejoras «no están preparadas» para el tráfico pesado.



Si todo va según lo previsto, las obras arrancarán en primavera. No obstante, Ruiz no tira la toalla y espera que se modifique el pliego de condiciones para desmantelar las gasolineras abandonadas. De hecho, tiene «constancia» de que Repsol contempla esta opción. En cualquier caso, se muestra dispuesto a contactar con la empresa adjudicataria para ver si cabe la posibilidad de acometer esta intervención.