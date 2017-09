Más de un millar de indignados ante la última muerte en la N-I

La sucesión de accidentes mortales en la N-I entre Burgos y Miranda que ha dejado un saldo de seis fallecidos este mes a colmado la paciencia de más de un millar de ciudadanos que exigen una solución inmediata a la mortal sangría.



A escasos metros donde perdió la vida ayer un transportista burgalés el portavoz de la Plataforma de Afectados por la N-I, Rafael Solaguren, se mostró muy contundente exigiendo «que se saque tráfico pesado de la vía convencional ya».



Solaguren aprovechó la presencia de ediles en la concentración para hacerles llegar la indignación de los más de un millar de personas que abarrotaban el aparcamiento del camping de Monasterio de Rodilla. Señaló de forma explícita al Ministerio de Fomento como el responsable de este último siniestro al permitir la existencia de accesos a nivel de la calzada sin la más mínima medida de seguridad.



De forma muy gráfica conminó a los políticos presentes que «si es necesario cojan de las solapas al ministro» de Fomento para que solucione el problema afirmando que el enfado va creciendo «y si tenemos que hacerlo nosotros lo haremos».



Solaguren insistió que no disculpan las imprudencias ni culpabilizan a los camioneros sino a Fomento «que no ha tomado ni una medida» en veinte años para reducir el peligro de la N-I. Recordó que el tráfico pesado sale de la N-I cuando llega al tramo gratuito de Ameyugo y que los descuentos, ya probados en la AP-1, no funcionan porque es caro afirmando que “es todo cuestión de dinero» el reducir el tráfico pesado de la N-I.



La concentración recorrió el tramo donde se produjo el mortal accidente en silencio realizando una performance donde se escenificó el goteo de muerto y heridos que se cobra la N-I mientras decenas de manos rojas exigían la liberalización inmediata de la AP-1.



El enfado de los asistentes llevo a algunos a lanzar consignas contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que fueron respondidas por el portavoz recordando que se trata de un movimiento cívico reivindicativo sin ningún color político.



Como es habitual el acto de protesta, al que asistieron familiares del transportista fallecido, colocó una cruz en el lugar del siniestro con la explícita leyenda de ‘Puedo ser yo y mi familia’. Cabe recordar que el tramo de la N-I donde se produjo el mortal quedó fuera del objetivo del Ministerio de Fomento en mejoras al dejar en blanco las columnas de inversión de los PGE hasta el 2019.



Esto afecta de forma directa a los vecinos de Monasterio de Rodilla que han de soportar el tránsito de más de 10.000 vehículos diarios por el centro de la villa.



Igualmente se aplica a los vecinos de las localidades de Santa María del Invierno o Santa Olalla de Bureba que en el primer caso deberán seguir arriesgándose a parar en la N-I para poder acceder a sus localidades.