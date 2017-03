Más mujeres solicitan apoyo ante acoso en el ámbito laboral

El sindicato Comisiones Obreras ha detectado un aumento de las consultas relacionadas con acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral. En 2016 recibía una veintena de peticiones de asesoramiento en este sentido, más del doble que en 2013. Sus responsables achacan este incremento a que las mujeres están más informadas y al efecto de las campañas de sensibilización. «No es que antes hubiera menos, es que no se identificaba como tal», señalaba ayer la secretaria de Acción Sindical, Lina Domínguez. Por su parte, la agente de igualdad Susana Menéndez subrayaba que «dar este paso y animarse a pedir ayuda» facilita «atajar» un problema que en la mayoría de los casos deriva en una baja.



Tanto Domínguez como Menéndez consideraron que el acoso es una expresión más de la violencia de género, lacra en la que ponían el foco con motivo del Día Internacional de la Mujer: «La situación es insostenible y las carencias en prevención, protección y derechos ponen de manifiesto la ineficacia en las políticas públicas para combatirla», lamentaron.



Más allá de repasar los datos que evidencian la desigualdad entre hombres y mujeres en materia laboral y salarial, con una «evidente feminización de la pobreza», también subrayaron la «involución social» actual: «Las esperanzas de lograr un mejor y más acelerado avance hacia la igualdad efectiva se han visto truncadas por las políticas de recortes sociales de gasto público y las reformas laborales», añadían.



Así, con motivo de la jornada de lucha que se celebra hoy Comisiones Obreras reivindicaba medidas para empoderar a las mujeres y un plan integral «en el marco del diálogo social y negociación colectiva». En concreto, Rodríguez reclamó la inclusión de clausulas específicas dirigidas a combatir la desigualdad y paliar la actual brecha de género en materia laboral.



Consideraba además necesaria «más contundencia» contra el incumplimiento de la Ley de Igualdad, especialmente en la implantación y aplicación de los planes, obligatorios para empresas con más de 250 trabajadores. «Cuesta firmarlos pero cumplirlos, mucho más», denunciaba la secretaria de Acción Sindical. Menéndez, por su parte, reconocía el paso dado por el sector del metal que ha rebajado la obligación a empresas de más de 150 empleados.



No obstante, diez años después de la aprobación de la citada ley «hay muchas empresas que aún carecen de estos planes o de protocolos frente al acoso» porque la Administración «no les ha dado la importancia que tienen» y las inspecciones apenas desembocan en nuevos plazos para subsanar estas carencias.



Hasta la fecha CCOO ha negociado o está negociando en las empresas de Burgos un total de once planes de igualdad, cuatro en fase inicial, cuatro en proceso y tres ya aprobados, en fase de seguimiento y evaluación.