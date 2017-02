Los Carnavales ya se acercan a su final en unos días en los que los más pequeños, por aquello de que no tienen que ir a clase, se convierten en los auténticos protagonistas de las actividades programadas para esta semana que acaba de comenzar y que, un año más será testigo de la quema de la sardina, con la que tradicionalmente se echa el cierre a esta celebración.

Aunque la temperatura ha sido un extraño aliado estos días pasados, ayer ya dio aviso de que estos Carnavales no son los de Cádiz y que el chocolate que ayer se repartió en la Plaza Mayor entra mejor con unos grados menos.De eso ya se encargó ayer el intenso y frío viento en el tradicional reparto del Chocobizco, esos vasos de chocolate caliente conveniente acompañados con bizcochos.

La cola no tardó en formarse para coger el ansiado chocolate. Una cola integrada por toda clase de fauna y flora, y de un variado elenco de personajes de videojuegos y de cuento, esperaba para disfrutar del convite. Animado por zancudos que asustaban y divertían a partes iguales a los más pequeños.

Mientras, la sardina delCarnaval aguardaba a buen recaudo en el Monasterio de SanJuan la llegada de la quema después de unos días en los que ha sido parte importante del desfile y de recorridos por las calles del centro repletos de ‘selfies’. Este año, lejos de los temas recurrentes de actualidad que dan sentido a chirigotas y disfraces, la sardina diseñada y construida por la asociación de artistas de Gamonal se ha centrado en Burgos histórico, según explica Cristino Díez, integrante del colectivo. Un recuerdo a una época en la que Burgos administraba los puertos de Santander y Bilbao a través del Consulado del Mar. De ahí también que el barco que representa la sardina lleve el nombre de Almirante Bonifaz, porque «aunque somos de meseta hemos tenido un almirante». Toda una evocación que arderá en la Flora a las 22.00 horas.