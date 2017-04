Mauricia pierde la tutela de sus mellizos por «desprotección»

l. briones burgos

Ni dos semanas le ha durado a Mauricia Ibáñez la alegría de la ‘emancipación’ junto con sus recién nacidos. La burgalesa que a los 64 años fue madre de los mellizos Gabriel y María de la Cruz el pasado 14 de febrero abandonaba el hospital el 25 de marzo. Trece días después la Junta decidía asumir la tutela administrativa de los menores por considerar que estos se hallan en «situación de desamparo» al detectar «indicadores de desprotección», según confirmaba la gerente territorial de Servicios Sociales, María Antonia Paniego.

Así, las mismas razones que esgrimía la Administración en 2014 al retirarle la custodia de su primogénita separan desde el jueves a Mauricia de sus bebés. La situación actual, sin embargo, no es tan extrema como la que obligó a su primera hija a trasladarse a Canadá, donde era acogida por una sobrina de su madre. «No es una decisión irreversible», subrayaba Paniego pues, a diferencia de entonces, la progenitora «parece dispuesta a trabajar» para subsanar las carencias detectadas, que al parecer se centran especialmente en la pérdida del apoyo externo continuo al que se había comprometido.

Se abre pues un proceso en el que, mientras los bebés reciben atención y cuidados en una familia de acogida, Mauricia tendrá que adquirir las habilidades que el Servicio de Protección a la Infancia la exija para recuperarlos. No hay plazos marcados aunque Paniego reconocía que tendrán que pasar al menos seis meses para conocer la evolución del caso.

Cabe señalar que la vigilancia de la Junta comenzaba tras conocer el nacimiento de los mellizos, un hito dada la edad de la madre que causó un gran revuelo mediático, más aún al trascender sus antecedentes. «Teníamos un expediente abierto relativo a la custodia de la hija mayor y todo lo que tiene que ver con la vida de la madre hay que incorporarlo. Desde el primer momento contactamos con el hospital para conocer cómo afrontaba la situación. Pedimos varios informes y estos concluyen que es imprescindible que tras salir del centro reciba apoyo tanto para el cuidado de los bebés como para el de la casa. Se convierte así en un requisito fundamental», recordaba ayer la gerente territorial de Servicios Sociales.

Conocedora de estas indicaciones, Mauricia aceptaba participar en un programa de intervención familiar que «ella firma» y por el adquiría el compromiso de poner todas las medidas necesarias para cubrir «las necesidades básicas» de los bebés. Para lograrlo acató contar con una persona de apoyo durante las 24 horas.

«En principio consideramos que de esta manera la seguridad está garantizada», relataba Paniego. Tras recibir el alta el seguimiento a la burgalesa es continuo tanto desde la Junta como desde los servicios municipales de apoyo a la familia. Este ‘marcaje’ permite a los distintos profesionales implicados -psicólogos, trabajadores sociales, técnicos administrativos y jurídicos...- constatar que «tras perder los apoyos permanentes con los que contaba al llegar a su casa existe un riesgo, agravado en su caso por la corta edad de los menores que hace necesario que pasen a un entorno más seguro y en el que se atiendan mejor sus necesidades».

La responsable de Servicios Sociales en la provincia recuerda que la obligación de la Administración «es velar por el interés de los bebés y salvaguardad su integridad». Por ello se optaba por asumir la tutela. Insistía, no obstante, en que «se seguirá trabajando con la madre, ya que parece dispuesta a colaborar, para que tome conciencia de la situación y adquiera las habilidades necesarias».

Aunque Paniego elude entrar en detalles para proteger la intimidad de los niños, sí confirma que será una familia de acogida la que se hará cargo de los mellizos. Así lo marca la norma para los menores de seis años cuando no exista familia ‘de sangre’ que pueda asumir este papel. En este caso la edad avanzada de los parientes más próximos descartaba esta opción.

Con todo, Mauricia podrá mantener el contacto con sus hijos. Técnicos de Servicios Sociales determinarán el calendario de visitas «que se adaptará a las necesidades y a la evolución» del caso.

Más información en la edición impresa.