«Me pongo donde me pongo por convencimiento»

Fue uno de los nombres propios de la última edición de la feria de San Pedro. El acontecimiento y la sorpresa del ciclo: Jiménez Fortes. Frente a la exigente corrida de Conde de Mayalde el malagueño llegó a Burgos como uno de los nombres tapados del ciclo y se erigió en triunfador del abono junto con Miguel Ángel Perera. Su actuación tuvo eco y consistencia. Relevancia más allá de la capital burgalesa. Junto con su faena en La Malagueta en agosto, la obra más íntima y personal que firmó Fortés durante el curso pasado y la que más impacto.



El próximo 19 de abril, Jiménez Fortes regresará a Burgos a recoger el trofeo que le acredita como triunfador del pasado San Pedro. A sus manos el Trofeo EL MUNDO- EL CORREO DE BURGOS. El galardón premio el impacto y la proyección, la prueba más palpable que Fortes es mucho más que valor. «El valor lo tengo, eso es algo que va dentro de uno y que no puedo renunciar a él ni darle la espalda. El valor es de las cosas más importantes que debe tener el toreo y siempre lo utilizo», explica el malagueño antes de reconocer que volver a Burgos: «Implica la satisfacción de recordar una faena que me dio mucho como torero y como artista».



El malagueño no oculta que Burgos vio la dimensión de «un nuevo Fortes» y subraya que el secreto se encuentra en haber sido capaz de evolucionar: «Ahora he evolucionado artísticamente y por eso mi toreo se percibe de otra manera». El diestro asegura también que: «Este invierno he trabajado mucho el plano artístico, el aprender a dar respuesta a diferentes tipos de embestida. Quizás ahora he sabido conjugar el estar al límite delante del toro con aportar otros elementos a mis faenas. Es posible que ahora estemos hablando un nuevo Jiménez Fortes».



COLOQUIO

El galardón que otorga este periódico cumple su tercera edición. La primera fue a parar a las manos de David Fandila ‘El Fandi’, la segunda se lo llevó el torero mexicano de Aguascalientes Joselito Adame y esta tercera ocasión el galardón fue de manera conjunta para Saúl Jiménez Fortes y Miguel Ángel Perera. El malagueño recogerá el trofeo en el transcurso de un almuerzo que compartirá con los miembros del jurado del premio y por la tarde a partir de las 18,00 horas tomará parte en un coloquio abierto al público que se desarrollará en la Sala Cultural del Monasterio de San Juan.



El sitio de Fortes. Su aplomo. Su valor. Esa manera tan natural de cruzar las líneas. Criterios que siempre llamaron la atención de Saúl Jiménez Fortes. Ahora, en cambio, a raíz de la faena firmada en Burgos y ratificada en Málaga, se habla también del desarrollo y la expresión de ese concepto y ese valor. «El concepto es el mismo, lo que varía es la manera de exteriorizarlo. No puedo cambiar un modo de ser, una manera de entender el toreo de la noche a la mañana, ni puedo renunciar a esas señas de identidad que me han dado credibilidad entre los aficionados o incluso me han dado tener partidarios y detractores. Lo que varía es la forma de expresar e incluso un compromiso mucho mayor», reflexiona el diestro. «Me pongo en el sitio que me pongo por convencimiento», enfatiza Jiménez Fortes. «Jamás me he arrepentido de haber traspasado líneas, ni nunca creo que lo hiciese sabiendo que me podía coger un toro. No creo que sea un inconsciente en ese sentido», analiza antes de concluir: «Las líneas se pasan no por temeridad sino por buscar una verdad. Si quieres abrirte camino en el toreo tienes que apostar».