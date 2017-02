La media es de 2,5 contratos por trabajador, pero aumentan los indefinidos

El año pasado se cerró como el ejercicio con mayor contratación de los últimos diez años. Se cerraron 134.611 contratos donde la contratación indefinida creció un 20,28% respecto al ejercicio anterior y la temporal lo hizo en un 6,3%. Aún así la rotación en los empleos con mayor incremento interanual de contratación es muy alta. Tanto es así que aquellos que sellaron su firma en un contrato laboral lo hicieron, de media, en 2,5 ocasiones. La rotación crece en una décima respecto al año pasado pero la empleabilidad subió en un 7,4% respecto a 2015 cuando se sellaron 125.381 contrataciones.

Pero no afecta a tantas personas como pudiera parecer porque el paro baja pero no como para cosechar el mejor dato de la última década como si sucede con la contratación. El año se cerró con 23.105 desempleados lo que supone un descenso del 13,5% pero está lejos de cifras como las de 2007 o 2008 cuando estaban inscritos en las listas del paro 12.685 y 19.204 burgaleses respectivamente.

Esto se debe a que la contratación se basa en encadenar contrato tras contrato. Lo que para la patronal es fruto de acompasar los periodos de producción a la contratación para los sindicatos es una precarización del acceso al mercado laboral. A pesar de la alta contratación consecutiva la tasa de estabilidad, al aumentar los indefinidos, ha crecido un punto en un año y se situa en el 8,4%.

La industria manufacturera es la que tira del carro de la contratación. Es la que registra el segundo mayor número de documentos para la contratación de peones. En concreto han asumido 23. 883 acuerdos pero tiene la rotación más alta de las ocupaciones con una tendencia positiva en la contratación. Estos trabajadores han encadenado 4,2 contratos cada uno durante todo el año. Una firma por cada trimestre.

Sólo se ven superados por la concatenación de contratos en el sector de los empleados de los servicios de correos que no cumplen servicios en mostrador. Se han suscrito 1.143 contratos pero con una rotación de. 5,34% firmas por persona y un descenso del 50% en la contratación de indefinidos.



Médicos de familia 3 contratos de media

En las rotaciones más altas se sitúa en tercer lugar en la provincia los médicos de familia. Es el colectivo con mayor preparación de los que atesoran más concatenación de acuerdos laborales. Han encadenado pocos contratos en el cómputo global, 187, pero es la única profesión de preparación superior y más específica que está en el ranking de las ocupaciones con mayor rotación.

Los empleos en este área, acuciado por la avanzada edad de su plantilla, han crecido en un 29,8% con una equiparación similar de incremento interanual entre indefinidos y temporales, en torno al 30%. Pero cada médico de familia que encontró empleo el año pasado firmó 3,17 contratos con lo que, si tuvo trabajo todo el año, ha tenido que acudir a firmar cada cuatro meses.

En el ámbito sanitario otras profesiones están entre las ocupaciones con tendencia positiva en la contratación y con una rotación menor que la de médicos de familia. Se han suscrito 102 compromisos laborales a médicos especialistas con una rotación de 1,2 acuerdos por persona. 215 enfermeros especializados y una rotación de 1,68 y 296 fisioterapeutas con una rotación de 2,16. Aunque el mayor volumen de contratación se centra en auxiliares de enfermería hospitalaria con 1.262 acuerdos suscritos y una rotación de 2,24 contratos por persona.

Camareros y limpieza

Los otros dos sectores con mayor contratación y una alta rotación de contratos son las de camareros asalariados y personal de limpieza en oficinas y hoteles. La primera ocupación es la segunda con más contratos en la provincia durante el pasado año. Se concatenaron 16.783 acuerdos laborales y sus trabajadores suscribieron 2,74 contratos cada uno aunque sube más la contratación indefinida, 25.3%, que la temporal, 2,93%.

En cuanto al personal de limpieza se suscribieron 10.209 contratos con una rotación de 2,7 acuerdos por persona pero donde la contratación indefinida ha subido más durante el año pasado, un 51,8% frente a la temporal que ha crecido un 9,2%.

La mayor estabilidad, en preparador de comida rápida

La tasa de estabilidad más alta está vinculada a la hostelería. De las 105 ocupaciones con un incremento positivo en la contratación durante el 2016 la que ha alcanzado una tasa de estabilidad más elevada es la de preparadores de comida rápida. Durante el año 2016 se realizaron 120 contratos, un 30% más que en 2015, y la rotación por trabajador apenas supera el 1,03. Los contratos indefinidos crecieron en esta ocupación un 77,6% mientras que la temporal cayó un 50%.