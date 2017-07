Menos de 20.000 parados por primera vez desde 2008

De poco les servirá el hito estadístico a los 19.452 burgaleses que todavía aguardan una oportunidad laboral, no obstante es obligado reseñar que esa cifra de parados con la que la provincia cerraba el pasado mes de junio rebajaba por primera vez desde diciembre de 2008 la barrera de los 20.000.

En un plazo más corto el descenso del paro en la provincia también es reseñable, con un 7,4% desempleados menos en un mes, con la ayuda, cabe suponer, de la contratación propia de la campaña estival, y un 14,8% menos que en junio del año pasado, cuando la cifra total superaba en 3.380 la actual.

En lo que va de año -tras los incrementos con los que se despedía 2016- la caída es aún más pronunciada. En concreto, en la primera mitad de 2017 hasta 4.226 burgaleses han salido de las listas del paro, lo que se traduce en una disminución del 17,8%.

La evolución de los contratos dista de mostrar cambios tan significativos. Aunque aumentaron en junio (especialmente respecto a mayo, en un 14%, por aquello del verano), el crecimiento interanual ronda el 6%.

Cabe señalar además que de los 14.326 suscritos el mes pasado, apenas una mínima parte era de carácter indefinido. Los temporales, sin embargo, dominan como es ya tradición en los últimos años y alcanzan un 93% del total.

en femenino

Es en este aspecto donde se concentran las críticas a la estadística ofrecida por el Servicio Público de Empleo, tanto desde los sindicatos, por considerar este dato la evidencia de la precarización del empleo, como desde el PSOE y Podemos, que coinciden en denunciar la «estacionalidad» y el «empobrecimiento» de los trabajadores, respectivamente.

La secretaria provincial de la formación socialista, Esther Peña, incide también en la creciente discriminación de las mujeres que esbozan las cifras. Y es que es cierto que en Burgos -en consonancia de lo que ocurre en la región y en el conjunto del país- el descenso del paro masculino es más pronunciado. En concreto, caía casi un 19% respecto a junio del año pasado frente a la bajada del 11,6% del desempleo femenino. El resultado: 7.961 varones en paro y 11.491 mujeres.

Otro aspecto a tener en cuenta es la edad de los burgaleses a la espera de acceder al mercado laboral. Más de la mitad superan los 45 años. En concreto, 10.426 de los 19.452 parados de la provincia están por encima de esa edad, con las dificultades de reincorporarse a la vida activa que ello conlleva. El siguiente grupo más numeroso es el integrado por desempleados de entre 30 y 44 años, con un total de 6.047, es decir, el 31% del dato global. El resto se reparte de forma similar entre menores de 25, 1.455, y de 25 a 29 años, con 1.524.

Las mencionadas dificultades a las que se enfrentan los más mayores de la estadística pueden constatarse en la distribución por edades de los contratos rubricados en el último mes.

el grueso, eventuales

Y es que pese a lo elevado del número de parados con más de 45 no es este perfil precisamente el más demandado por las empresas. Rubricaron 3.559 contratos, un 25% del total, mientras que burgaleses de entre 25 y 44 años acapararon el 53%. El desequilibrio, por tanto, es manifiesto.

Respecto a los contratos, también cabe destacar que del conjunto la mayoría de los suscritos el pasado mes de junio fueron de naturaleza eventual por circunstancias de la producción (8.188), seguidos por los denominados de obra y servicio (3.635) y las interinidades, que rondaron el millar. El cuarto puesto de esta clasificación lo ocuparía la suma de los indefinidos, un total de 969.

sectores

Por sectores, el paro descendía en mayor medida en el sector servicios pese a que se mantiene como el que mayor número de desempleados acumula. Junio cerraba con 12.520, 1.672 menos que en el mismo mes de 2016 y hasta 2.400 menos que hace seis meses, a comienzos de año.

Con todo, el descenso interanual más notable es el registrado en la construcción. Los 1.698 desempleados que la estadística refleja en la actualidad son un 25% menos -o lo que es lo mismo, 568 personas- de los que el sector sumaba en el inicio del anterior verano.

En aquel entonces la industria también tenía un paro superior, que alcanzaba a 1.655 burgaleses más de los 2.666 que aún acumula en la actualidad. Menos brusco en términos absolutos es el movimiento en la agricultura, con un descenso de 134 parados en un mes y 201 respecto al año pasado que, no obstante, implica caídas porcentuales destacables, del 11% respecto a mayo y del 16% respecto a junio de 2016.