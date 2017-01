La situación del edificio inacabado de la calle La Merced, número 7 (junto a Plaza Vega) fue objeto de debate durante la comisión de Licencias que se celebraba ayer. El concejal socialista Antonio Fernández Santos solicitó hace unos días la comparecencia de los arquitectos municipales para conocer los pormenores de esta edificación cuyas obras se iniciaron en 2012 y, a día de hoy, está tapado con una lona a la espera de volver a retomar los trabajos.



Para el edil socialista lo ocurrido con esta promoción de cuatro viviendas en lugar tan relevante, frente al arco Santa María, es un «despropósito». En su opinión, hay tres posibilidades para tratar de poner solución a esta construcción. La primera que se declare la excepcionalidad de este edificio, una medida que contempla el PGOU. La segunda que se declare definitivamente ilegalizable las obras ejecutadas (forjados y vigas) y el Ayuntamiento asuma las posibles consecuencias ya que el promotor podría denunciar por daños y perjuicios. Y la tercera que los arquitectos flexibilicen su postura teniendo en cuenta que hubo una resolución en 2014 que consideró la obra legalizabe y busquen una solución consensuada ya que, según el concejal, se ha comprobado que cumplir las especificaciones que le piden es imposible con lo ya construido hasta ahora.



Los arquitectos delAyuntamiento han visto que el edificio incumple una serie de cuestiones en relación con las alturas, la anchura de escalera y la apertura de la puerta de la vivienda. Especificaciones que bien están incluidas en el Plan General de Ordenación Urbana o bien en el Código Técnico de Edificación. Sin embargo, en un primer informe un técnico que ya no está en el área declaró que era posible legalizar la obra, cosa que la actual arquitecto informante no ve posible. El concejal socialista denuncia que esta contradicción no se puede entender.



Fernández Santos asegura que si no se puede legalizar hay que comunicarlo y no tener a un promotor cinco año cambiando planos. «Esto es la impersonalidad de la administración que no tiene en cuenta que hay que bajar a la realidad y no se puede estar cinco años sin dar una alternativa», añade.



La concejal de área, Ana Bernabé, que está de acuerdo en que hay que solucionar esta situación, explica que a finales de diciembre el promotor entregó una nueva documentación sobre la que se espera la información de los técnicos. En su opinión, estas nuevas medidas podrían permitir el avance necesario. La edil recuerda que el área de Urbanismo no vio con buenos ojos declarar la excepcionalidad del proyecto ya que se trata de una construcción nueva y no de un edificio a rehabilitar.