La Mesa del Diálogo Social quiere que el talento burgalés no emigre

La Mesa del Diálogo Social de ámbito municipal comienza a esbozar los retos a los que aspira a hacer frente en su próximo acuerdo, que permanecerá en vigor los años 2018 y 2019. Así, sus integrantes se reunían ayer para definir nuevas líneas de actuación que se sumarán a la colaboración con la Junta de Castilla y León en el desarrollo de planes de empleo específicos.



Según precisó tras el encuentro la vicealcaldesa, Gema Conde, serían tres las apuestas claras de este ente formado por empresarios, sindicatos y Ayuntamiento. Además de mantener la inversión en los polígonos industriales de la capital, se incluirían otros dos ámbitos de actuación prioritarios: los planes de formación y empleo, en particular los vinculados al octavo centenario de la Catedral, y la retención del talento local.



«Somos plenamente consciente de que muchos buenos profesionales deben salir de la ciudad en busca de oportunidades y queremos evitarlo. Además, debemos buscar soluciones para que regresen los que en su día tuvieron que irse», relató Conde, sin poder precisar más pues, como recordó, el contenido del acuerdo aún deberá concretarse, a expensas además del que alcance con los agentes sociales la administración regional, de carácter anual, para que ambos sean complementarios.



Sobre el vínculo de nuevos programas de empleo y formación con el cumpleaños de la Seo, la vicealcaldesa explicó que se llevarían a cabo en colaboración con el patronato de la Fundación creada para promover la efeméride y tratarán de cubrir necesidades en este contexto en el ámbito turístico, de accesibilidad, hostelero o de uso de redes sociales.



No hay fecha para la rúbrica del acuerdo que sustituirá al que actualmente, y hasta finales de 2017, se encuentra en vigor. Con todo, llegará «con o sin presupuesto», aseguró Conde, tras considerar que los objetivos de la Mesa del Diálogo Social deben estar al margen de ideologías, lo que propiciaría un nuevo pacto aún con las cuentas prorrogadas.



El encuentro se producía tras visitar la Fundación Laboral de la Construcción, a merced de un convenio suscrito en junio, con quien se ponía en marcha un programa «pionero» de capacitación profesional en el marco del segundo Plan de Generación de Empleo, impulsado precisamente por la Mesa del Diálogo Social.



«En concreto, se va a realizar el curso de preparación para ‘Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas’, de 320 horas de duración, que incluye un módulo de prácticas no laborales de 40 horas y se impartirá en la modalidad presencial», explicaban los responsables de la iniciativa, en la que participarán 15 alumnos.



Una vez concluida la fase formativa «se ofrecerán contratos laborales de 6 meses de duración, a jornada completa, a una parte de los alumnos para la realización de obras de interés general y social en edificios municipales, lo que permite reforzar el nivel de profesionalidad adquirido con la formación y elevar el nivel de empleabilidad de los participantes en el programa. Es una inversión social rentable con unos efectos beneficiosos, sobre las personas contratadas y sus familias, en cuanto que recuperan su autonomía económica», apostilló la también edil de Servicios Sociales, Gema Conde.