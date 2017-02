Mestizaje carnavalesco

En el Desfile del Carnaval el protagonismo no sólo está en el que desfila, también en quien observa. A un lado y a otro los disfraces se mezclan. Una familia de botellas de cerveza, unas negras pechugonas y muchos superhéroes. No sólo se disfrazan los niños, también los mayores. Y la mezcolanza del público está unida al del desfile con el que peñas, agrupaciones y artistas permitieron abrir una puerta a un universo mágico donde todo tiene cabida.

El mestizaje de los carnavales burgaleses da pie a que empiecen con el disfraz tradicional de las vacas rabonas o las tarascas para mezclarse con monstruos marinos y sus duendes subidos en zancas. Una mezcla que también es sonora. Al sonido de una decena de dulzainas con el ritmo tradicional castellano se arriman al ritmo caribeño y carnavalero de tambores. De los trajes más sencillos como pequeños xilófonos, emoticonos o huevos a los más elaborados como los astronautas de los San Juanes a punto de despegar o los superhéroes en forma de Lego que se dejaron ver por el centro. De las dulces ovejas a la tribu de Aramburu que tienen ya dispuesta la cazuela con un buen condimento para el caldo. También los ha habido irónicos. Hasta Trump no se quiso perder el desfile burgalés que tampoco perdió comba de la tradición carnavalesca.

Entre las cabalgatas tras Nemo y sus amigos, aparecía por allí Don Carnal invitando a la lujuria y desenfreno para la noche que acababa de arrancar. Detrás se dejaba sentir con voz empalagosa la gula transformada en una diosa de grasas galopantes rodeada de buenas viandas. Detrás, tratando de limpiar tanto desaguisado, Doña Cuaresma que no dudaba en mojar a todo aquel que se encontraba.

Por allí se colaba entre tanto mestizaje carnavalero la sardina. Lucía brillante, con barco velero bautizado como Almirante Bonifaz. Poco le durará la alegría. No sabe que en nada la van a quemar.