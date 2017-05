‘No hay excusas’. Es el lema que encabezaba la manifestación del 1º de Mayo en Burgos. Más de 1.000 personas se concentraron desde la Plaza delCid hasta la Plaza Mayor para decir, alto y claro, que es el momento de que la recuperación económica se traslade a los salarios. «Es hora de cambiar, los trabajadores y trabajadoras llevan ocho años soportando esta crisis y, si hay crecimiento económico, también tiene que haber subida de salarios», sentenció, antes de iniciarse la marcha, el secretario provincial de UGT, PabloDionisio Fraile. Su homólogo de CCOO, Ángel Citores, apuntó que «el sindicato está a la negociación cuando hay negociación y a la movilización cuando tenemos que movilizarnos».

Un primero de mayo con un ambiente diferente. La recuperación económica hace que el eslogan elegido ‘No hay excusas’ tome más vigencia que nunca. También explicaron que si Burgos tiene la tasa de paro más baja de España, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), «es lógico puesto que tenemos la tasa de actividad más baja de España» lo que para Citores tiene una consecuencia clara: «tenemos la tasa más baja porque faltan trabajadores». La receta para ello es «una política industrial acorde con este país y, sobretodo, poner fin a la temporalidad en la contratación y a los recortes sociales». Reivindicaron la necesidad de tomar las calles. «Tenemos que salir y hablar alto y claro para lograr la derogación de las dos reformas laborales y la ley Mordaza, hoy es un día en el que los trabajadores tenemos que reclamar nuestros derechos», resaltó Fraile quien insistió que las cifras nos dan «una sociedad que no es la real». Reivindica que «se ha creado la figura del trabajador pobre, que no llega a fin de mes que tiene que coger lo que le dan y es el momento de decir que así no».

Respecto a las dudas sobre la utilidad del sindicalismo los dos secretarios provinciales de las centrales sindicales mayoritarias recordaron que velan por la situación de todos los trabajadores y achacaron esas críticas al desconocimiento. «Los sindicatos hacemos una importante labor social, hemos dado la cara en esta crisis tan terrible. Hemos estado en los ERES, en la búsqueda de la viabilidad de las empresas para que siguieran funcionando y poner el papel de los sindicatos en duda es una absoluta falacia». Citores fue contundente al explicar que «quien dice eso no conoce la realidad de este país porque los sindicalistas somos los únicos que, con nuestro nombre y apellidos, presentamos candidatura y nos votan fábrica por fábrica. Esa es nuestra legitimidad y con la que trabajamos cada día, en la firma de convenios colectivos y en las mejoras de las condiciones salariales que son para todos, también para los que nos ponen en duda».

El presente año es importante especialmente para la negociación colectiva. Y de ahí que expliquen que en esas mesas de trabajo lucharán por la necesidad de poner fin a «la creación de empleo precario, barato, malo y esa es suficiente razón para salir a la calle». A este respecto el líder de CCOO en Burgos señaló que «la negociación colectiva tiene sus tiempos las asociaciones empresariales han presentado sus plataformas, nosotros la nuestra y hay que negociar» aunque dejó claro que «si tenemos que estar en la calle ahí vamos a estar»,

En la cabeza de la manifestación los dos líderes sindicales de la provincia Ángel Citores, de CCOO para quien era su primer 1º de mayo como responsable de la organización sindical, y para PabloDionisio Fraile su segunda manifestación pero primera con el cargo de secretario provincial ya de forma oficial.

Nuevos rostros para las reivindicaciones de siempre. La pancarta de apertura de la manifestación añadía a su acertado ‘No hay excusas’, un resumen de demandas ‘empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y más protección social’. En la parte más visible de la manifestación ausencia de representantes políticos y ya en segundo plano otras pancartas reivindicativas. Una protesta que se realizaba a golpe de tambor gracias a la batucada de los integrantes de Burgos Salsón. La Federación Provincial de Pensionistas exhibía eslogan propio: ‘Exigimos revalorización de las pensiones YA’. Otras agrupaciones ponían el foco en ‘Las personas y sus derechos lo primero’. Mientras que, al fondo, la Asamblea de Parados de Burgos reivindicaba la protección y apoyo para uno de los colectivos más castigados por la crisis, los parados de larga duración. Ellos entonaban los eslóganes de voz en grito tan tradicionales en este día. El más representativo de la situación que se respiraba entre los que quisieron participar en esta jornada reivindicativa fue ‘Basta ya de aguantar, hace falta una huelga general’.

Entre los asistentes muchos niños con banderines. Uno de los que acudió con sus hijos, dos, fue Víctor. «Hay que reivindicar los derechos de los trabajadores si no nos movemos nosotros nadie lo va a hacer porque la juventud cree que lo tiene todo hecho y están peor que nunca». Por eso asegura que acude a esta manifestación con sus hijos «tienen que aprender que hay que luchar por nuestros derechos». Algún turista se coló por la concentración que partió de la plaza delCid. «Nosotros nunca faltamos a la concentración de este día» aseguraban Ángel y Emilio. Ellos son de Madrid y «estamos enBurgos por turismo, a pasar el puente eso sí la manifestación no nos la perdemos estemos donde estemos». Aseguran estos veteranos que hoy hace más falta que nunca. Porque, como decía el eslogan de la manifestación: ‘No hay excusas’.