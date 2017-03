Un millar de burgaleses padecen espondilitis anquilosante. Ese es el dato estimado que maneja la recién creada asociación local de afectados.De esta cifra (una aproximación que coincide con la prevalencia oficial de la enfermedad, que ronda el 0,25% de la población), 800 reciben atención en el Servicio de Reumatología del Hospital Universitario de Burgos.

Así, esta patología autoinmune inflamatoria y crónica se revela una gran desconocida que, sin embargo, dista de ser rara o minoritaria. Con todo, y «pese al gran esfuerzo que realizan los especialistas del HUBU, que tiene cuatro reumatólogos para toda la provincia», la sanidad pública no cubre todas las necesidades de estos pacientes, tales como apoyo psicológico, fisioterapia o asesoramiento laboral y jurídico específico relacionado con la discapacidad que en ocasiones genera la enfermedad.

Para compensar estas carencias nacía el año pasado la Asociación de Familiares y Afectados de Espondilitis Anquilosante (Afaea), que ayer se presentó en sociedad de la mano de la edil de Sanidad, Lorena de la Fuente, para anunciar que esta nueva agrupación tiene ya su hueco en el centro sociosanitario municipal Graciliano Urbaneja. Allí recibirá a todos los interesados en conocer más sobre una dolencia cuyo diagnóstico, en la mayoría de los casos, está lejos de ser precoz y puede retrasarse hasta ocho años tras la aparición de los primeros síntomas.

Así, lo explicaban el presidente,Antonio Morete, y el secretario, José María Alonso, que destacaron como reto divulgar entre los profesionales de Atención Primaria los síntomas principales de la espondilitis anquilosante para favorecer su detección temprana. No tienen ‘queja’, no obstante, en cuanto al acceso al tratamiento una vez identificada la patología. «Al no ser rara sí existe investigación en este sentido y hay medicamentos eficaces que en la mitad de los casos suelen bastar para controlar la enfermedad», detallaba Morete.

Una de las primeras acciones de Afaea era suscribir una acuerdo con el equipo de Reumatología del HUBU -que celebra el nacimiento de este colectivo, según confesó el presidente- para estrechar al máximo la colaboración entre la agrupación y los profesionales. «Han de ser el punto de referencia para divulgar», indicó, para agradecer también el respaldo del Ayuntamiento y la Diputación, así como de otras agrupaciones integradas en la plataforma Burgos Vital que ayudaban a los seis afectados que impulsan la asociación en los primeros pasos a dar para lograr su meta: «Que nadie con espondilitis anquilosante se sienta solo».