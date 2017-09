Muere Villanueva en su casa del Montico

Felipe Ramos / Valladolid

El ex vicepresidente y ex consejero de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, murió esta madrugada en su casa de la urbanización del Montico. Según apuntan las fuentes consultadas, todo apunta que el fallecimiento de Tomás Villanueva se produjo por causas naturales a causa de un fallo cardíaco, después de sufrir un desvanecimiento en su domicilio. Fue su hijo quien llamó a los servicios de emergencia del 112, que envió una unidad medicalizada y un médico del punto de atención continuada de Tordesillas. Para cuando se personaron en la casa del ex vicepresidente no pudieron hacer más que certificar su fallecimiento. La muerte de Villanueva, quien no presentaba problemas de salud ni dolencias anteriores, se produjo cerca de las cuatro de la madrugada.

El PP de castellano y leonés, del que Villanueva había solicitado su baja después de que el juez lo investigara por los casos de la Perla Negra y la trama eólica, decreta luto por la muerte de quien fue durante muchos años el presidente del Partido Popular de Valladolid y hasta este último congreso presidente de honor.

Tomás Villanueva, de 64 años y que había dejado sus responsabilidades en la Junta de Castilla y León en 2015 después de 20 años en distintos cargos, aunque no presentaba problemas de salud, anímicamente "estaba destrozado" por las repercusiones en su familia de la investigación que desarrollan los Juzgados de Valladolid en torno a irregularidades en la adjudicación de parques eólicos y por la investigación sobre la compraventa del edificio de la ADE en Arroyo de la Encomienda y los terrenos del parque empresarial de Portillo. Este estado le había conducido prácticamente a disminuir hasta el mínimo su vida social, según explican las fuentes próximas a la familia consultadas por Ical.

Tomás Villanueva estaba citado a declarar como imputado el 18 de octubre para esclarecer la adjudicación de parques eólicos por parte de la Consejería de Economía y el 27 de noviembre por el Juzgado que investiga la compra del edificio de soluciones empresariales de Arroyo.