Multiplicar servicios gracias a internet

«Es una enfermedad muy sibilina está ahí y puede que no se presente o puede que se desarrolle hasta que la persona se vuelve totalmente dependiente», destaca la trabajadora social de la Asociación Corea e Huntington Burgos, Beatriz Fernández. Puede que sepas que está ahí si hay antecedentes familiares o se ha hablado, puede que no lo sepas hagas tu vida normal y se presente el problema es que va progresando poco a poco provocando un deterioro físico, cognitivo y psíquico hasta que el afectado se vuelve completamente dependiente.



Hacer que ese proceso sea cada vez más lento es el objetivo es el trabajo en el que están envueltos con todos los servicios que ofrecen desde la asociación en el Centro Sociosanitario Graciliano Urbaneja. Se ofrece formación de logopedia, terapia ocupacional, fisioterapia, apoyo familiar para dar pautas sobre cómo llevar el desarrollo de la enfermedad.



La asociación empezó siendo local para acabar siendo regional. «Atendemos a 90 familias de Castilla y León y 35 de Burgos, todos ellos ya pueden acudir a la Unidad de Huntington que lleva la doctora Esther Cubo en el Hospital Universitario de Burgos pero también atendemos a familias del País Vasco que nos han solicitado apoyo», relata Fernández. Muchos de los usuarios están radicados fuera de Burgos y en el entorno rural. De ahí que se busquen alternativas. «Muchos de nuestros pacientes están en zonas rurales y no pueden acudir aquí al centro y para que no se queden descolgados e esta manera acuden una vez a la semana a las terapias y el resto de servicios tratamos de que sean disponibles de manera on line», resalta.



La posibilidad de realizar pruebas de detección de esta enfermedad permite a muchos estar conscientes de su realidad. De esta manera son más las familias que han contactado con la asociación que este año ha sumado 13 más procedentes de Burgos, Palencia, León, Soria y Valladolid.



Aunque hay un factor genético en el contagio de la enfermedad su manifestación produce problemas físicos (falta de estabilidad, dificultad de agarre), cognitivos (pérdida de memoria, dificultad de llevar su vida diaria como por ejemplo no saber como pagar en el banco), psíquicos (alteración del carácter, apatía). «Nadie sabe cuándo ni cómo aparece sólo que está ahí si te haces la prueba que es un simple análisis de sangre, especialmente recomendado si algún familiar desde padres o abuelos a primos padece la enfermedad», recuerda.



Encuentro nacional

La asociación trabaja estas semanas en el desarrollo del encuentro nacional de Corea de Huntington que se celebrará del 25 al 28 de enero en el Centro Nacional de Enfermedades Raras (Creer). Un encuentro de familias con esta enfermedad. Beatriz Fernández señala que la atención se pone el foco en el paciente pero también en la familia y cuidadores. «Como es una enfermedad genética, de uno de los padres, hay muchos sentimientos de culpabilidad que siempre buscamos trabajar con grupos de apoyo y actividades en grupo con excursiones y salidas», destaca.



La asociación colabora de forma activa con las investigaciones de la neuróloga Esther Cubo que desarrolla en el HUBU un proyecto de investigación, EN-Roll, donde trata de analizar el impacto de los factores ambientales, alimenticios y culturales en el desarrollo de la enfermedad.