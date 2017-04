Pregunta.-¿Por qué decide dar el paso para asumir la secretaria provincia del CCOO?

Respuesta.-Decido dar el paso porque, hablando con compañeros, me dicen que ellos creen que puedo ser el candidato, me apoyan y, por lo tanto, por una cuestión de responsabilidad decido dar el paso adelante y presentarme a este proceso.



P.-Su nombre ya sonaba.

R.-Sí. Mis compañeros me llamaban y me animaban a ello y entonces acabe en esta historia.



P.-Ya lleva un mes en el cargo, un tiempo que le habrá permitido ver cómo es su nueva situación, ¿le ha sorprendido algo?

R.-Para mí no es una nueva situación. Conozco el funcionamiento de la Unión Provincial de Burgos, llevo muchos años, he tenido diferentes responsabilidades, nunca dentro del territorio, siempre más ligadas a las federaciones, más ligadas a las empresas, pero soy conocedor de la línea sindical que se estaba siguiendo. No es que haya sorpresas, son nuevos los tiempos, es nuevo lo que está pasando, en estos momentos todo es cambiante, las negociaciones son complicadas, todo se complica en un rato, las cosas, en estos momentos de tanta información a veces, las cosas te sorprende lo difíciles que pueden llegar a ser.



P.-¿Son ahora más complicadas las negociaciones laborales que hace años?

R.-Son diferentes. Todo es una negociación mucho más global, influyen muchas más cosas. Antes eran negociaciones muy atadas al territorio, muy localizadas en tu provincia. Hoy ya no son así. Las negociaciones tiene ámbitos mucho mayores, incluso ámbitos internacionales, hablamos de centros de producción que a su vez tienen empresas en otros sitios y, por lo tanto, lo que negocias aquí influye allí y estamos en un mundo global, y la negociación es mucho más globalizada.



P.-¿Cómo ha influido en la manera de trabajar del sindicato?

R.-En principio, en el conocimiento, en la información. Es necesario que sepas cómo está tu empresa a nivel global, que tengas contactos con los miembros de los comités, según nuestro modelo sindical, de cómo va la situación de las empresas en otros países, para saber cómo se puede llevar a cabo la negociación colectiva.



P.-Hemos visto ejemplos recientes en Ávila o Valladolid, con multinacionales, de negociaciones condicionadas por esa globalización.

R.-Son empresarios que no están unidos al territorio y solo adoptan decisiones meramente económicas. Nosotros tenemos que pensar que esas decisiones no tienen que ser solamente económicas, y que las empresas tienen una parte social, que es la que tenemos que reclamar en la negociación. En la negociación colectiva es el elemento del reparto de la riqueza, y por lo tanto nosotros lo que tenemos que exigirles a las empresas a través de la negociación colectiva es el reparto de esa riqueza.



P.-¿Cómo?

R.-En forma de salarios, de jornada, de contratación y de estabilidad en el empleo.



P.-¿Qué opina de las últimas propuestas de la patronal de subidas salariales entre el 1% y el 2,5%?

R.-Pues no las podemos valorar bien. La patronal debe empezar a centrarse en las negociaciones colectivas y dejar de intentar cuestiones mediáticas. Los convenios se negocian en la mesa de negociación y no en la prensa.La prensa tiene una labor, que es la de informar, para negociar está la mesa de negociación.



P.-¿Cómo está en Burgos ahora esa negociación colectiva?

R.-Abierta. Es una negociación complicada. Hay algún convenio que tenemos que negociar. Tenemos que sacar la mesa del convenio del transporte, la del metal se está negociando, y tenemos que empezar a negociar y establecer un calendario.En unas será más fácil y en otras será más complicado, pero la mesa tiene que estar abierta.



P.-En el caso del metal, ¿hay un calendario cerrado?

R.-Los compañeros están negociando, con toda la confianza del mundo y con todo el conocimiento, que han llevado a que el convenio provincial sea bueno para ambas partes, lo están negociando.Está claro que habrá negociación si quieren negociación y habrá movilización si se rompe.Pero en este convenio como en cualquier otro. La negociación tiene que llevar sus pasos. Nosotros transmitiremos a los trabajadores desde la federación de Industria cómo va y se debe ir a la movilización se irá a la movilización.



P.-¿Cree que los sindicatos han perdido espacio y representatividad social?

R.-Los sindicatos no han perdido representación social, la prueba está en que nosotros nos tenemos que enfrentar cada cuatro años a los procesos de elecciones sindicales y CCOO sigue ganando representatividad y sigue ganando afiliación. Por cierto, cuando nosotros hablamos de afiliación, de los 12.000 afiliados en Burgos, 57.000 en Castilla y León y un millón enEspaña, hablamos de afiliados al corriente de pago de las cuotas. Seguramente, seamos la organización más grande de este país, y no solamente a nivel sindical sino de cualquier ámbito. Lo que hemos perdido los sindicatos es la forma de cómo estar en la calle. En este momento de crisis, donde los ciudadanos lo han pasado tan mal, todos lo hemos pasado mal, y no nos ha salvado nadie, todo el mundo ha intentado buscar un balón de oxígeno que le salvase.La gente se iba cogiendo a lo que podía, iba buscando culpables y los buscó allá donde los pudo encontrar, en los sindicatos, en la prensa, en la política,... con esto quiero decir que si alguien metió la mano en la cartera ya sabe dónde tiene que ir, a la cárcel. Pero, la ciudadanía intentó buscar soluciones. Quizá no supimos darle soluciones entre todos. No es una cuestión meramente sindical, es una cuestión social. Aún hoy los ciudadanos están pidiendo respuestas y los agentes sociales, los políticos, la sociedad en conjunto tiene que buscar respuestas a lo que ha sucedido para evitar que vuelva a suceder. No se nos puede olvidar que después de un periodo de crisis posiblemente vuelva otro de expansión y después a otro de crisis, porque esto es cíclico.Pero no el tiempo de crisis que hemos tenido, eso debemos pararlo.



P.-El sindicato ha iniciado un proceso de repensar la organización, ¿qué se busca con este cambio?

R.-En este proceso tenemos que analizar que CCOO se legalizó el 27 de abril de hace 40 años, por cierto fue el último en legalizarse. La sociedad cambia y necesitamos rejuvenecer el sindicato.Siempre he dicho que el sindicato es un rodillo, cuesta mucho moverlo, pero una vez que lo mueves todo funciona y tiene facilidad de adaptación, pero hay que empezarlo a mover. Y necesitamos, porque somos parte de la sociedad, empezar a modificar la sociedad, hacer que seamos más cercanos a las personas, más colectivo. Y ahora es más necesario que nunca.



P.-¿Qué cambios se van a realizar para conseguirlo?

R.-El primer cambio ha sido rejuvenecer toda la estructura dirigente de la organización. Es un sindicato igualitario, donde lo habitual son las listas cremallera, donde además se ha aumentado la participación de las mujeres en las direcciones, y además se están produciendo una serie de cambios.En la UniónProvincial de Burgos las personas que estamos en la ejecutiva, la mayoría somos miembros de comités de empresa y de juntas de personal, somos gente cercana a los trabajadores.



P.-La igualdad es uno de los objetivos

R.-Lógicamente, tenemos que empezar a denunciar que hay que avanzar en todos los temas de igualdad en todos los ámbitos.



P.-Hay informes que indican que aún hay pocas empresas que hayan puesto en marcha los plantes de igualdad.

R.-Pocas, aunque es obligatorio para las empresas de más de 250 trabajadores desde el año 2007. Se ha instalado en pocas y, además, algunas de las que lo incumplen son administraciones públicas. Una de ellas es la Junta, que es la grande, aunque sé que se está empezando a negociar, otra es el Ayuntamiento, aunque lo estamos poniendo en marcha también. Me gustaría que en algunos colectivos, en un plazo no muy lejano, tuviésemos la presencia de mujeres.