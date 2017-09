Los cinco miembros de una misma familia francesa de origen magrebí, entre ellos tres menores de 3, 7 y 9 años, murieron en un accidente de tráfico registrado ayer en el kilómetro 306 de la carretera N-I, en el término municipal de Pancorbo cuando el vehículo en el que viajaban, un Peugeot 607 de color negro, chocaba frontalmente contra un camión cisterna.



Las primeras hipótesis apuntan a que el conductor del turismo, que circulaba en sentido Vitoria, pudo despistarse o quedarse dormido, por lo que invadió el carril contrario y colisionó frontalmente contra el camión, que no pudo esquivarlo.Se trata de un tramo de curvas, conocidas popularmente como las ‘curvas de la muerte’, que discurre por el desfiladero de Pancorbo, en el que la limitación de velocidad es a 100 km/h y los carriles están separados por una línea continua.



En el accidente murieron cinco de los seis ocupantes del vehículo, cuando solo tiene capacidad para cinco plazas, y ninguno de los seis ocupantes llevaba puesto el cinturón de seguridad, según confirmaba el director general de Tráfico, GregorioSerrano.Todo indica que la abuela viajaba atrás con los tres menores.Las víctimas mortales son una mujer de 60 años, M.K., una mujer de 32 años, O.L., una niña de 9 años, R.D., un niño de 7 años, SG.D., y un niño de 3 años, EN.D.



En el siniestro también resultó herido el conductor del turismo y padre de la familia, un varón de 35 años, A.D., que tuvo que ser trasladado posteriormente en ambulancia con soporte vital básico, acompañado por un facultativo de AtenciónPrimaria, al HospitalSantiago Apóstol de Miranda de Ebro en estado de ‘shock’. También se atendía a un varón de 55 años, MB.F., el conductor del camión implicado en el accidente, de origen polaco, que posteriormente fue dado de alta en el lugar del accidente.



El brutal choque frontal entre el turismo y el camión se produjo en torno a las 7.45 horas. Inmediatamente, el servicio de emergencias recibía varias llamadas que avisaban del accidente y que había, al menos, seis personas heridas, y entre ellas cuatro de los ocupantes del turismo están atrapadas en el interior. El servicio de emergencias avisa a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de Miranda y aEmergencias Sanitarias- Sacyl, que envía una UVI móvil, dos ambulancias con soporte vital básico personal facultativo de Atención Primaria del centro de salud de Briviesca. Ya en el lugar, los equipos de emergencia comprueban la virulencia del accidente. El turismo en el que viajaba la familia, que residía en la zona norte de París (Francia), estaba empotrado contra el talud. Según la información facilitada por Tráfico en el lugar del accidente, el conductor del camión, que circulaba en sentido Madrid, vio que el turismo invadía el carril. Pese a hacerle señales luminosas, el turismo no varió su trayectoria y el conductor del camión no pudo evitar la colisión frontal. Las tres dotaciones de bomberos del parque de Miranda que acudieron al siniestro excarcelaron de los cuerpos de las víctimas del vehículo.



En un primer momento, se habló de cuatro víctimas, pero poco después se confirma que son cinco las víctimas mortales, todas de la misma familia.El accidente condicionó la circulación, con un solo carril habilitado, durante la intervención de los servicios de emergencia y con los trabajos de retirada del camión, aunque la carretera no estuvo cortada en ningún momento. Esto provocó retenciones de vehículos de hasta tres kilómetros.