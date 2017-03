«No nos resignamos a ser ciudadanos de segunda»

Pregunta-. Presidente de la Plataforma por el Directo, ¿cómo decidió dar el paso?

Respuesta.- Lo había visto en internet y estuve hablando con personas que pensaban lo mismo que yo. Tomé la decisión porque después de muchos años escuchando la radio y televisión, nunca hablaban de Aranda ni de los problemas reales en los programas regionales. Vivimos en una comunidad y los problemas tienen que ser siempre visibles, recordados y solucionados entre todos con la ayuda de los medios de comunicación.

P.- ¿Por qué Aranda se quedó un día sin tren?

R.- Porque se han tomado decisiones sin ningún tipo de justificación y de revisión por parte de las autoridades. En primer lugar, pagar 31 euros por 160 kilómetros en el trayecto Aranda – Madrid, era un despropósito de Renfe. En segundo lugar el 80% de las inversiones de Adif se las lleva el AVE, una red que no sirve para mercancías y será de muy difícil de amortizar, pese a que hay construcciones muchísimo más baratas que hacen posible tráficos combinados de mercancías a 100 kilómetros por hora y de pasajeros a 220 km/h. En tercer lugar llevamos atascados en una tasa del 4% de mercancías por ferrocarril desde la Expo de Sevilla… cuando la media en Unión Europea es del 19%. Tenemos que aprovechar los planes de modernización e incentivación de la UE del Plan Junker en vías tan eficientes y demandadas como la nuestra.

P.- Todos los partidos les apoyan. ¿Qué falta?

R-. Todos se han mostrado a favor y sí que nos apoyan; falta que se concrete el gasto para abrir la línea con todas las garantías de seguridad. Según nuestros cálculos estamos hablando de 88,5 millones de euros de los cuales la mayoría se invertirían en reponer todo el material que se ha robado pero son cálculos aproximados y necesitan ser detallados por técnicos.

P.- ¿Qué solución plantean?

R-. La plataforma en la que estoy integrado, quiere la integración a la Red Europea y la apertura total de la línea, puesto que la demanda de trenes pasantes (que no necesitan parar, pues van desde el lugar de origen a lugar de destino), podría rondar las 190 circulaciones diarias en ese 20% de mercancías europeo, lo que convertiría a Castilla y León y Burgos en centros logísticos muy importantes. Además evitaría la pérdida del control y de peso específico en la gestión de las mercancías.

P.- ¿Estaba la línea condenada al cierre antes del derrumbamiento de Somosierra?

R.- Renfe Mercancías determinó el traspaso a la denominada Línea Imperial por Valladolid de todo el tráfico del Directo de manera repentina, en la década de los 90. Tanto servicios internacionales y los servicios de mercancías y el dinero en forma de canon de paso, dejaron de llegar a nuestra línea y pueblos. Entonces se dejó el mantenimiento, los servicios... Adif y Renfe ya pensaban en el AVE.

Las redes de infraestructuras, están ahí para dar un servicio más amplio tanto a empresas como a ciudadanos, no para abrirlas y cerrarlas dependiendo de la demanda de las mismas. Creemos que este es un error de gestión garrafal que impide que todo tipo de empresas ferroviarias, públicas o privadas amplíen sus servicios, los optimicen y sean más competitivos, como en el resto de Europa. Muchos pueblos tienen poblaciones de menos de 200 habitantes pero no por ello, pueden perder una carretera, un médico, internet, o luz. No nos resignamos a ser ciudadanos de segunda.

P.- Ha tenido la oportunidad de reunirse con secretarios, consejeros, alcaldes, ¿Qué opinión tiene de la política?

R-. Creo que siguen lastrados por la fama que les precede, pese a que tienen por delante un país con muchos proyectos de futuro. Es hora de llevar a cabo las inversiones inteligentes entre todos, que nos permitan salir cuanto antes de la crisis como la apertura del Directo Madrid- Burgos, y no de medir el discurso político.

P-. ¿Qué cara se le queda a uno cuando llega la campaña electoral y todos prometen que el tren es una prioridad?

R-. No es agradable sentir que lo que parece un claro caso de vergüenza en la gestión y un desentendimiento de las obligaciones del administrador sea el grito en el pecho un día y el día siguiente sea algo que no merezca estar al menos en una línea de un periódico. Cada reunión, cada declaración, cada almuerzo, cada invitación, cada cita de promoción turística de las ciudades o provincias debe ser un esfuerzo por reclamar lo que pagamos entre todos los contribuyentes.

P-. ¿Qué puede significar la reapertura de la línea para la industria y el empleo?

R-. Mucho. La oferta cultural, de patrimonio arquitectónico y natural de todas las poblaciones por las que discurre, es importante y variada. La apertura de la línea repercute en el tejido industrial y el comercio local y evita la despoblación. Para Aranda supone el replanteamiento de la ciudad como un lugar logístico en el centro norte peninsular y como un emplazamiento muy competitivo para la promoción industrial. Un ejemplo son las empresas del polígono Prado Marina, que después de ocho años de espera crecen con el ramal ferroviario. No solo han ahorrado y contratado gente, además han generado unos servicios indirectos a otras empresas.

P-. El tráfico de viajeros parece todavía más lejano. ¿Hay que tirar la toalla?

R-. El tráfico de pasajeros por autobús supone, según datos para la licitación y explotación de Fomento para esta línea, unos 300 pasajeros al día, sólo desde Aranda. Si además sumamos otros destinos en estas licitaciones suponen unas cifras, que en algunos casos, son del millón de viajeros anuales en recorridos de más de cinco horas. Tanto en dirección Norte como Sur. Alsa es una compañía que lo sabe y tiene 100 millones de beneficios, además de estar presente en más de 50 países. Muchos de estos viajeros siguen empleando el mismo tiempo que hace 20 años. Además hay personas con discapacidad que no pueden hacer este recorrido en autobús. Muchos viajeros pagan por la rapidez de las líneas de Alta velocidad, pero hay un número muy importante de personas que quiere un servicio intermedio y ahorrarse una hora o dos horas y media en comparación con el tiempo del autobús. Los burgaleses, arandinos, segovianos y madrileños, en total 180.000 afectados, nos merecemos por lo menos un tren de ida y otro de vuelta.

P-. ¿Cómo va la recaudación de fondos para el estudio medioambiental que consideran vital para que la UE incluya la línea en la Red de Corredores?

R-. La petición ahí está, no es condición indispensable para la inclusión a la red Europea, pero serviría como ayuda para despejar cualquier género de dudas en este aspecto.

P-. ¿Europa se ha pronunciado ya?

R-. Los gestores de proyectos de la red TEN-Transport en España, no se han pronunciado explícitamente. Lo que nos han comentado es la urgencia de terminar las obras de los corredores que están en marcha hasta el momento, pues son muchos los kilómetros que quedan. La oportunidad para crear un by- pass de mercancías que justifique el flujo natural de mercancías en sentido Norte- Sur que descongestione la A1 (con unas 14 millones de toneladas de mercancías anuales por carretera) está ahí y está expuesta a nuestros eurodiputados, pero es evidente que los medios de comunicación y la Junta de Castilla y León, después de siete años mirando hacia otro lado, juegan un papel vital para conseguir este propósito.

P-. ¿En qué cajón se ha guardado el Estudio de viabilidad que encargó Fomento?

R-. No lo sabemos, pero ese estudio sólo reafirmará la importancia de la capacidad de ahorro económico y eficiencia en la gestión de mercancías de la línea del ferrocarril Directo Madrid- Burgos por Aranda. De hecho, ya hay otros estudios e informaciones europeas que verifican que es una línea muy competente para las mercancías y con un aprovechamiento para las ciudades, la vertebración de los pueblos y el respeto por el medio ambiente.

P-. ¿Los arandinos se han cansado de reivindicar?

R-. ¿Los políticos se han cansado de reivindicar?

P-. El abandono de Aranda es sistemático. Tren, autovía, circunvalación…

R-. Y hospital y mejora de la fibra óptica…

P-. Elija una canción.

R-. Gorillaz (Dare).

P-. ¿Qué quería ser de mayor cuando era pequeño?

R-. Viajero.

P-. Si pudiera enviar un tuit a su yo de cuando tenía 15 años, ¿qué le diría?

R-. En castellano, “continua y no te rindas”, en inglés “never give up”.

P-. ¿Un sueño?

R-. La integración en la Red Europea y apertura de la línea de F.C. 102. Directo Madrid-Burgos por Aranda de Duero.