Nueva llamada a la calma ante la escasez de Bexsero

L. B. BURRGOS

Con las aguas de nuevo en su cauce respecto a la tosferina, es otra vacuna la que está de actualidad estos días. Y no es la primera vez. Se trata de denominada Bexsero, fabricada por GSK, contra la enfermedad meningocócica B. Si bien desde que se aprobó su comercialización en octubre de 2015 el abastecimiento a las farmacias ha sido ‘por goteo’, lo que se traducía en la creación de listas de espera para su adquisición, la fábrica anunciaba en enero una nueva demora en la llegada de los lotes destinados a España, lo que reavivaba la preocupación entre los padres y, en consecuencia, ‘resucitaba’ también las llamadas a la calma de los especialistas.

El pediatra del HUBU José Manuel Merino explica al respecto que «aunque esta vacuna es del todo recomendable no es preciso alarmarse por estos retrasos». «No estamos en una situación epidémica y aunque la infección por meningococo B es muy seria también es rara», añade, para estimar que son ya varios meses los que ningún caso ingresa en el complejo burgalés. Reconoce que, quizá, a ello ayude la protección llamada de ‘rebaño’ que brindan aquellos que ya han accedido a la citada vacuna, «miles» en España, según GSK.

La farmacéutica, con planta en Aranda de Duero en la que, por cierto, no se fabrica este producto, asevera por su parte que en el país «la demanda ha crecido a un ritmo sin precedentes desde que está disponible en las oficinas de farmacia por lo que ha priorizado el envío de esta vacuna a España». De hecho, en 2016 ha enviado más dosis a este país «que a ningún otro donde la vacuna no esté financiada por el estado».

Además, desde GSK explican que las demoras recientes «no son excepcionales, y se deben a la complejidad de la liberación de la vacuna y al proceso de control, que se realiza para asegurar que la vacuna cumple con los más altos estándares de calidad». «La fabricación de la vacuna es también lenta, lleva unos dos años, lo que hace difícil poder dar una respuesta rápida a los incrementos de la demanda», añaden.

Así, «a pesar de haber casi triplicado el suministro de Bexsero a nivel mundial entre 2015 y 2016», la farmacéutica está «realizando una serie de acciones para seguir mejorando el suministro desde la perspectiva de la elaboración de la vacuna». En este sentido, se propone aumentar la capacidad productiva de sus fábricas para «incrementar el rendimiento, es decir, las dosis que podemos obtener en cada ciclo de producción».