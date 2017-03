El cambio de la normativa para la reducción de las emisiones de gases en las motocicletas Euro3, más contaminantes que las Euro4, que entró en vigor el 1 de enero de 2017 tras un año de prórroga, ha traido consigo un aumento de ventas de las primeras.Había que dar salida al stock de motos que pasarían a no poder comercializarse, pero ese incremento generalizado de las matriculaciones, que en Castilla y León llegó al 13,5 por ciento, no tuvo réplica en Burgos donde se vendieron menos unidades y el alza se quedó en un 9,1%, inferior al promedio regional.



«Deberían haberse dado un mayor número de ventas porque ahora los vehículos adaptados a la nueva normativa serán más caros», explica el gerente de Ciclos Cano,José Manuel Gómez. Pese a todo, tras un noviembre con caída de ventas, las operaciones repuntaron en diciembre hasta conseguir un incremento de poco más del 9%. Era el momento. «Es que o se compraba antes de acabar el año o se pierde toda oportunidad de oferta que se da en las Euro3», señala. Ahora las motocicletas se someten a una normativa más dura de reducción de emisiones contaminantes (monóxido de carbono) en un 50% y, también, están obligados a llevar sistema ABSde frenado.



El principal problema para Gómez es que Burgos «no tiene cultura de moto» aunque sí reconoció que «es algo que se está corrigiendo pero muy lentamente, mucho más despacio que en otros lugares donde está más extendido su uso».Esa falta de afición a las dos ruedas tiene mucho que ver con la meteorología propia de la ciudad, no tanto la lluvia como el frío que resguarda a los conductores al interior del coche más que a la moto.



El aumento de las ventas de vehículos de dos ruedas en la Comunidad fue del del 13,5 por ciento a lo largo de 2016, hasta las 3.759. Pese al incremento registrado el año pasado, la cifra de matriculaciones están aún muy lejos de los ejercicios anteriores a la crisis económica puesto que en 2008 se contabilizaron 8.120 ventas y las 5.299 registradas en 2009.



El buen comportamiento de las matriculaciones de motos con que cerró 2016 se veía venir con las estadísticas de los últimos meses en la región. No en vano, las matriculaciones en noviembre ya aumentaron un 44 por ciento, con respecto al mismo mes del año anterior mientras que se dispararon un 66,5 por ciento en diciembre, según los datos de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor) facilitados a la Agencia Ical.

