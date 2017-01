Nueve soldados finalizan su contrato con el Ejército por edad

Un total de nueve soldados que están destinados a alguna de las unidades desplegadas en Burgos dejará de prestar servicio por superar la barrera de 45 años a lo largo del presente año. Son los efectivos que cesarán su actividad militar en función de la norma que obliga a la jubilación de su puesto como soldado de tropa y marinería del Ejército Español cuando cumple el límite de edad.

Son nueve de los 181 militares de Tropa y Marinería que cumplirán esa edad a lo largo del presente año. De ellos 31 no renovarán su contrato con el Ejército. Otros 16 se verán desvinculados de su contrato por otras causas no vinculadas a la jubilación forzosa de mayores de 45 años. Pero la gran mayoría de los militares que afrontan la barrera de los 45 años mantienen actividad porque han acudido a la promoción interna entrando en la carrera militar a partir del grado de Cabo. A esta situación, que ya otorga un contrato fijo, se han acogido 112 militares. Hay que sumar los 13 que se derivarán a otros ministerios o administraciones.

Cabe recordar al respecto que esta barrera de los 45 años se conoce desde la firma del primer contrato con el Ejército, después de que el militar ha superado el periodo de acceso. Para este colectivo el Ministerio de Defensa también han suscrito convenios de colaboración con diferentes administraciones para ceder plazas a estos efectivos en los cuerpos de seguridad de Policía Nacional, Local y autonómica. Además con Educación se ha acordado la convalidación de títulos de FP.

De esta manera los nueve militares que se enfrentan a la vida civil en el ámbito laboral tendrán derecho a cobrar el paro durante los próximos dos años, ya que pueden llegar a ostentar hasta 18 años de vinculación laboral con el Ejército. Posteriormente a cobrar el paro tendrán una pensión permanente hasta la edad de jubilación a de 600 euros mensuales compatible con un trabajo.

En toda España 5.000 militares afrontan este año la barrera de los 45 años y el 5% se ven afectados por la jubilación forzosa al no haber optado ni por la promoción interna o la vinculación a otras administraciones.