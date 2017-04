Nuevo desacuerdo sobre las juntas de distrito entre PP y PSOE

El cierto grado de entendimiento que existía entre el equipo de Gobierno (PP) y el grupo municipal socialista para sacar adelante la puesta en marcha de los cinco distritos volvió a romperse ayer en la Comisión de Participación Ciudadana.

El único punto del orden del día era precisamente la propuesta de acuerdo para llevar al próximo Pleno la formalización de las juntas de distrito, sin embargo el asunto se quedó sobre la mesa a la espera de un nuevo informe jurídico de Secretaría municipal que aclare las dudas que surgieron ayer. De esta manera, ya no podrá debatirse este asunto en el próximo Pleno del 21 de abril y como muy pronto será en mayo cuando pueda formalizarse la puesta en marcha de los cinco distritos: Norte, Sur, Este, Oeste y Periférico.

La vicepresidenta de la comisión y vicealcaldesa, Gema Conde, que ayer ejercía como presidenta ante la ausencia del concejal delegado José Antonio Antón, explicaba que el principal punto de desacuerdo tenía que ver con cuál es el órgano competente para nombrar al presidente y al vicepresidente de cada distrito. Pues bien se ha encargado un informe para determinar si es la propia comisión la que tiene que elevar la propuesta a Pleno (artículo 7 del reglamento), o bien si es el alcalde, Javier Lacalle, el responsable de realizar los nombramientos (artículo 2). Dicho informe no podrá estar redactado con tiempo suficiente para formalizar otra comisión e ir a Pleno antes del próximo viernes.

Los concejales del PP entienden que es el alcalde quien toma la decisión atendiendo a la propuesta que realice cada grupo político, mientras que los socialistas consideran que es la comisión la que eleva la propuesta para aprobación en Pleno. De esta manera, Mar Arnaiz, del grupo socialista, explicaba que el artículo 7, en su opinión, lo deja claro. Así, indica que en el 7.2 se especifica «que el nombramiento de los miembros de la Junta, titulares como suplentes, se efectuarán por acuerdo del Pleno, a propuesta de las entidades». Arnaiz señala que el artículo 75.2 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento (ROF) establece que las comisiones de Pleno (como la de Participación Ciudadana) «tienen atribuciones de estudio, informe, preparación y consulta de los asuntos que han de ser sometidos a decisión del Pleno».

Además, los socialistas consideran que el expediente de ayer no estaba bien conformado en cuanto que no estaban concretados cada uno de los componentes de las juntas de los cinco distritos para poder aprobarlo y pasarlo al Pleno. Para los socialistas la comisión debía valorar y dictaminar una propuesta clara para cada junta de distrito en la que se pueda comprobar quien ostenta la titularidad y suplencia sobre la representación de cada grupo municipal, cada asociación vecinal, las entidades ciudadanas, los comerciantes, los hosteleros y la representación de los vecinos no asociados, así como la presidencia y la vicepresidencia.

El siguiente punto de fricción para los socialistas es que estos no quieren que un mismo concejal del equipo de Gobierno presida dos distritos de los cinco. En este sentido, Arnaiz considera que el PP, con nueve concejales, puede cubrir tres de las presidencias con ediles diferentes sin necesidad de acudir a un mismo concejal. La edil aseguraba que los socialistas votarán en contra de que cualquier concejal de cualquier grupo presida más de un distrito, mientras que sí estarían a favor de que una misma persona sea presidente de uno y vicepresidente de otro. Hay que recordar que los socialistas presidirán dos de los cinco, el sur con Antonio Fernández Santos y el periférico con Daniel de la Rosa.

Los populares se oponen a esta injerencia de los socialistas y creen que son ellos quienes hacen la propuesta sobre los concejales que estarán representados en cada distrito y que luego el alcalde es quien establecerá presidente y vicepresidente.

Desde el PP creen que los socialistas vuelven a personalizar en el concejal José Antonio Antón y que si este edil es propuesto por el alcalde para presidir dos distritos se opondrán. Mientras, los socialistas aseguran que estarían en contra sea cual sea el concejal.

Por parte de Imagina Burgos, la concejal Blanca Guinea observaba que se debía haber trabajado con más tiempo el reglamento de los distritos para ahora evitar estas dobles interpretaciones que están haciendo entre PP y PSOE, todo por conseguir poner en marcha esta forma de participación ciudadana «con prisas». Esta formación cree que «es un despropósito que ellos que han llegado a un acuerdo (por PP y PSOE) de interpretación duden ahora sobre quién debe proponer al presidente y al vicepresidente». Guinea cree que a la hora de redactar el reglamento se debía haber concretado el asunto de que un concejal no debe presidir más de un distrito. Así, indica que ahora no está recogido y, por tanto, no se puede imponer a última hora esta condición.

Ciudadanos se propone lograr algún cambio en el futuro sobre el reglamento de los distritos para conseguir que no sea estrictamente necesario que sean los concejales los designados por cada grupo para representar al partido en cada distrito, «podrían ser miembros de la agrupación». La concejal Gloria Bañeres explicaba que ellos hacían una interpretación según la cual el grupo podía proponer a las personas que le representaran sin la necesidad de ser corporativos y así lo hicieron ayer. «Esto causa un problema para los grupos pequeños como el nuestro que somos solo tres concejales y cinco distritos», indicaba. Entiende también que, al final, «el espíritu de PP y PSOE es repartirse la tarta con la misma representación que hay en el Pleno».