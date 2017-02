Los problemas para conseguir una cita para sacarse o renovar el DNI en la comisaría de Burgos habían generado quejas de ciudadanos, y de los sindicatos, porque la espera para conseguir esa cita se había demorado hasta los 60 días. Una situación que no es exclusiva de Burgos, pero que ha obligado a adoptar medidas extraordinarias para tratar de reducir ese tiempo de espera.



Entre ellas, se va a ampliar el horario de la oficina del DNI por las tardes.En el caso de la comisaría de Burgos se abrirán dos puestos de atención al público de 16.00 a 19 horas, mientras que en Miranda, donde también se han registrados retrasos para conceder la cita previa en tiempo y forma, se abrirá con horario de 15.30 a 17.30 horas. Se realizará con personal auxiliar y con voluntarios. Esta medida no se aplicará en la comisaría de Aranda al considerar que no tiene estos problemas de colapso. La medida estará en funcionamiento durante el tiempo que sea necesario para paliar, aunque en principio este refuerzo de horario se extenderá durante los meses de febrero y marzo.



No obstante, la previsión de la comisaría es que se reduzca el tiempo de espera para conseguir la cita, ya que desde el pasado mes de enero trabajan dos funcionarios de Correos, que ya están a pleno rendimiento una vez que han asimilado la mecánica de trabajo. Del mismo modo, a partir del próximo 17 de febrero cesará un funcionario de Justicia que también se incorporará a la oficina.A esta llegada hay que añadir la próxima reincorporación de dos funcionarios que han estado de baja. Estas

incorporaciones permitirán recuperar el DNI móvil a los pueblos de la provincia, un servicio que se había parado como consecuencia de la falta de personal. El servicio para tramitar el documento a personas enfermas sí se ha mantenido.



Con la llegada de los funcionarios de refuerzo y con la reincorporación de los que estaban de baja se espera que las citas previas vuelvan en próximas fechas a recuperar unos plazos más razonables. Habitualmente, la media de personas que pasa por las oficinas del DNI es de un centenar al día. Los últimos datos conocidos, del año 2014, indican que se expidieron en Burgos 40.000 documentos nacionales de identidad, de los que 30.000 salieron de la comisaría de la capital y el resto se repartieron entre Aranda y Miranda.



La comisaría de Burgos siempre ha sido pionera en la incorporación de los avances tecnológicos en la expedición del documento. Si desde agosto de 2015 ya tramita el DNI 3.0, en 2006 iniciaba la andadura del DNI electrónico.