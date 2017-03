La carpeta en la mano, toda llena de folios que, por una vez, no son apuntes sino los logros formativos y laborales que hayan podido adquirir. Es momento de ir stand por stand, hay hasta 80, para buscar ese primer contacto en primera persona con las empresas. En esta situación están cientos de universitarios que un año más, y ya son 16, participan en el Foro de Empleo de la Universidad de Burgos.Un evento que pone en contacto a las empresas que ofrecen un empleo o un periodo de prácticas laborales y a los estudiantes de la universidad que ofrecen formación y muchas ganas por aprender y encontrar un trabajo de lo suyo.



Esta cita con la selección de personal, que se inauguró ayer en el Fórum con la presencia de 80 empresas que ofrecen una media de 400 puestos de trabajo, permite «concentrar entidades y empresas que buscan empleados con aquellas personas que buscan empleo» señaló el rector de la universidad, Manuel Pérez Mateos, que puntualizó que «éste año como novedad se abre este espacio a cualquier persona que esté en situación de desempleo y esté en búsqueda activa de un trabajo».



En referencia al año pasado, Mateos indicó que se entregaron más de 7.000 currículum, cifra que se quedó corta ya que finalmente los participantes en los procesos de selección recogieron 8.118 semblanzas profesionales y dieron lugar a 416 ofertas de empleo en firme o inclusiones en procesos de selección. Según el vicerrector de empleo, José Luis Peña, se ofertaron 477 puestos de trabajo aunque «es difícil saber cuántos se acabaron cubriendo con esta feria que, al final, es el inicio del proceso de selección».



En la inauguración también participaron el concejal de Juventud, José Antonio Antón, y el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Miguel Ángel Benavente, quién resalto la necesidad de reforzar la conexión entre la Universidad y la empresa. «Es importante que la universidad y la empresa estén cerca» porque «aquí se van a preparar los puestos de trabajo que serán necesarios en el futuro» y señaló que «para las empresas es necesario traer sabia nueva para sus centros de trabajo». Apuntó que «éste es un marco ideal para que las personas se den a conocer y sepan lo que es enfrentarse a una entrevista de trabajo para que si no es en este momento, quizás más tarde, pueda encontrar un puesto de trabajo acorde a su formación».



Pérez Mateos quiso incidir en los buenos resultados de ediciones anteriores de este foro así como el trabajo diario de la Unidad de Empleo de la UBU y del vicerrectorado de empleo y empleabilidad responsables, a su juicio, del alto ratio de inserción que tienen los estudiantes de la UBU. «Estamos obteniendo importantes porcentajes de empleabilidad superiores al 60% que demuestran que tener una titulación garantiza en cierta medida la probabilidad de encontrar un empleo porque la tasa de paro de este colectivo está por debajo de la mitad del resto de jóvenes y si es doctor el paro se reduce al 4%», señaló.



Las 80 empresas que buscan empleados para un puesto de trabajo o prácticas, 20 entidades han quedado fuera por falta de espacio, tienen hasta el próximo 31 de marzo para recoger currículums. Durante la jornada los candidatos han podido optar a la iniciativa ‘Tienes 7 minutos’.Se trata de una pequeña reunión entre demandantes de empleo y empresas que participan en las que exponen su currículum. y las empresas pueden dedicar un tiempo personalizado y exclusivo a estos demandantes para realizar preguntas concretas.



El encuentro directo durante todo el día ayer, hasta las 19 horas de la tarde.La semana del empleo continuará con ponencias y encuentros sobre qué pueden hacer los estudiantes cuando ya tienen su titulación para poder acceder al mercado laboral. Por ejemplo, el próximo 29 de marzo se celebrará la jornada ‘Talent at Work’.Se celebrará en el Aula Romeros de la Facultad de Derecho de 15.30 a 20 horas en un evento lleno de ponencias y talleres centrados en la empleabilidad de los universitarios. Está organizada por Universia, Trabajando.com y Human Age Instituto y está limitada a la participación de 200 personas.



Antes, mañana jueves, se desarrollará el grupo de discusión Responsables de Recursos Humanos en la Escuela de Relaciones Laborales de Burgos. En el evento, que arrancará a las 17 horas, diez personas realizarán un ‘elevator pich’ ante los ponentes, responsables de recursos humanos de empresas punteras a nivel internacional. Y ellos se encargarán de mostrarles los puntos de mejora y aciertos de su intervención. Después los expertos en recursos humanos estarán abiertos a las preguntas de los participantes para analizar los retos a los que se enfrentan ante la búsqueda de un empleo.