Los miembros del consejo rector del consorcio de Villalonquéjar conocieron ayer una nueva propuesta para refinanciar la deuda con Caixabank y el ICO, entidades que prestaron la cantidad que sirvió para urbanizar la ampliación del polígono industrial. La cifra adeudada asciende a 108 millones de euros.

En la última reunión, celebrada a finales de marzo, los concejales del PP y del PSOE veían factible una propuesta para reestructurar los 108 millones de deuda en 25 años, con una parte sostenible que se abordaría con el pago de parcelas industriales y otra no sostenible que pagaría íntegramente el Ayuntamiento.

Durante la cita de ayer se planteó un escenario algo diferente que explicaba el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda al terminar la reunión. Mientras, los grupos de la oposición PSOE,Imagina y Ciudadanos están ahora mismo alejados de un acuerdo tras conocer la propuesta. Así, se habla de una deuda sostenible de 73,3 millones de euros que se tendría que abonar a las entidades en el plazo de 15 años a través de la venta de suelo industrial. Mientras que la deuda no sostenible ascendería a 28,4 millones de euros. El Ayuntamiento se haría cargo de esta cantidad, de llegar a firmar un convenio, a través de una cuota fija anual de 1,6 millones de euros durante 25 años. Al margen de estos dos tramos de deuda, el Consistorio se enfrenta a dos vencimientos de cuotas una por valor de 6,9 millones (venció a 31 de diciembre de 2016) y otra de 6,1 millones de euros que vencen a 31 de julio. «El ICO no admite refinanciar deudas ya vencidas y hay una parte que se ha podido abordar con la venta de parcelas como la que ha adquirido Tenbrinke», comenta el edil de Hacienda, que espera poder llegar a un acuerdo con el resto del grupos políticos antes de ese 31 de julio.

Caixabank estaría dispuesta a aprobar esta propuesta y falta que el ICO dé su respuesta que se espera conocer en la tercera semana de julio, como explicaba De Foronda.

En la reunión de ayer no se llegó a votar esta propuesta sino que se ha dado «unos días a los grupos políticos» para que maduren este planteamiento. La idea del PP es que se vote en un consejo rector en la última semana de julio para poder llevarlo a Pleno el 28 de ese mes. Según asegura De Foronda, «mi deseo es que se apruebe porque si no sería un mazazo que el Ayuntamiento tenga que abordar 109 millones en lugar de 28,4».

El resto de grupos políticos acudían a la reunión con la idea de que se iba a someter a votación la propuesta de reestructuración, sin embargo el alcalde, Javier Lacalle, propuso esperar a conocer si el ICO daba el visto bueno a la operación. Tras la reunión, las posiciones de PSOE, Imagina y Ciudadanos parecen alejadas por las declaraciones que realizaron sus representantes en el consejo rector.



UN «NO» DEL PSOE

La edil socialista Nuria Barrio aseguraba que si se hubiera llevado a votación, el PSOE habría dicho «no». En su opinión, son varios los factores y el principal es que no se ha informado a los grupos de por dónde iban las negociaciones y, desde marzo hasta ahora, se ha propuesto un escenario distinto. «Ahora hay cuatro tramos de deuda y muchas de las nuevas obligaciones (plazos vencidos e intereses) vienen del convenio de 2014 que el PP sacó con su mayoría absoluta», recuerda la concejal.

Opina que si PP y Ciudadanos incluyeron en su acuerdo del 5 de enero (por el que se paró la moción de censura) que trabajarían en la búsqueda de una reestructuración, el equipo de Gobierno deberá trabajar en esa vía un posible acuerdo antes de 28 de julio y no con el PSOE. También insistió que «el ambiente está turbio» con una comisión de investigación creada para indagar sobre este consorcio, así como el del desvío.

Desde Imagina Burgos, Raúl Salinero, asegura que la propuesta para refinanciar la deuda de Villalonquéjar es prácticamente la misma que la que se alcanzó en el consorcio del desvío y, por tanto, este grupo político es contrario. También recordó que está pendiente la comisión de investigación «que ha estado dormida a la espera de llegar a un acuerdo de refinanciación». A su juicio, ha habido operaciones fallidas que están suponiendo que todo el coste de las deudas contraídas recaigan sobre el Ayuntamiento y la repercusión que «debía haber sido cero euros va a acabar en 70 millones entre los dos consorcios». Salinero cree que adaptar el consorcio a la normativa actual sería beneficioso para fortalecer la posición del Ayuntamiento respecto a las entidades y opina que, de esa manera, podrían negociarse unas condiciones más ventajosas.

Por su parte, Gloria Bañeres, de Ciudadanos, no ve posible el acuerdo de refinanciación si no se abordan cuestiones que proponen como el cambio en los estatutos y la elección de un miembro más en el consejo rector del consorcio. Ahora mismo, hay ocho miembros de la Fundación Caja de Burgos y siete representantes del Ayuntamiento y, según asegura, debería haber ocho para igualar fuerzas y que en caso de empate en una votación se cuente con el voto de calidad del alcalde. «Estas cuestiones que solicitamos no creo que se puedan llevar a cabo antes del 28 de julio», opinaba.

Además, esta concejal ve factible la vía de la extinción del consorcio «puesto que la deuda es nuestra y también el Ayuntamiento es dueño del patrimonio, pues que se disuelva». Plantea una nueva propuesta que pasa por que la Junta adquiera terrenos en Villalonquéjar por el valor de la inversión prevista en el Parque Tecnológico. «Este proyecto no tiene visos de prosperar a corto plazo y consideramos que la mejor opción es que esa inversión se materialice en Villalonquéjar», dijo.