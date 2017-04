La oposición no ha mostrado el mismo entusiasmo que el alcalde, Javier Lacalle, sobre los beneficios delFesTVal y el impacto que ha tenido en Burgos. Tanto elPSOE como Imagina incidieron en que es necesario saber cuáles son los «datos reales» de audiencias y el verdadero impacto de este evento más allá de las aportaciones de los organizadores. Análisis crítico al que también se sumó el concejal no adscrito Fernando Gómez.

El portavoz del PSOE,Daniel de laRosa, fue el que mantuvo un discurso menos contundente y prefirió esperar a tener datos cerrados sobre el impacto de audiencias delFesTVal. De la Rosa indicó que el alcalde se ha precipitado a la hora de calificar de éxito el festival de televisión que acogió Burgos hace unos días. Para ello, aseguró, es necesario conocer las audiencias de los programas de las televisiones nacionales en los que se mencionó el festival, por lo que planteó la necesidad de elaborar un informe, a través de la Sociedad de Promoción, a una empresa externa cuyo coste podría incluirse dentro de los 50.000 euros que ha aportado el Ayuntamiento al festival. De la Rosa asegura que «no quiero cometer la torpeza del alcalde sin tener los datos de audiencia». Al mismo tiempo que recordaba que fue el PSOE el que consiguió que se redujeran los 140.000 euros que inicialmente se iban a aportar al evento a 50.000 euros.

A día de hoy, el PSOE «ni compromete ni garantiza» el apoyo a nuevas ediciones de este festival en Burgos hasta que no se tengan esos datos de audiencia, ya que, según recuerda De la Rosa, el objetivo de acoger un festival de estas características es «intentar promocionar la ciudad desde este festival».

Para el portavoz de Imagina, Raúl Salinero, el alcalde debería sentarse y hablar con los hosteleros para conocer el impacto real que el FesTVal ha tenido en la ciudad. «Los hosteleros desmienten las 450 pernoctaciones que dice la organización y dicen que no llegaron a 165 pernoctaciones, ellos son los que saben y si echamos cálculos de la inversión realizada está claro que no vale la pena hacer este festival», señaló el portavoz de la candidatura ciudadana.

Recomendó a Javier Lacalle que «no hagan datos triunfalistas que no son serios y conozca la realidad». Señalan desde Imagina que la Sociedad de Promoción en el año que ha estado en marcha «ha reventado todo lo que iba bien en turismo, no habrá Devora, el proyecto de la Ciudad Creativa de la Gastronomía de la Unesco están parados y se han cargado el Plan Estratégico».

Una valoración similar realiza el concejal Fernando Gómez que no ve necesario la continuidad del Festival de Televisión. Considera que Burgos fuera sede permanente del FesTVal de Primavera «sería un gran error» porque «aunque aún falta el resultado de impactos de la promoción está claro que más allá e las 400 pernoctaciones que dicen y los 4.000 asistentes es un evento que no tiene repercusión directa real».