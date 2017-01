La oposición vota en contra del vuelo a Marrakech en abril

La sociedad de promoción analizaba ayer la propuesta de la mayorista Marsol con respecto a promocionar un vuelo a Marrakech el próximo 12 de abril. La empresa solicitaba una aportación municipal de 10.000 euros a través de la sociedad de promoción, que tiene asignadas las competencias de reactivación del aeropuerto de Villafría. Los consejeros del Partido Popular se han quedado solos en la defensa de esta oferta para un vuelo durante la Semana Santa. En opinión del concejal Salvador de Foronda, solo a través de subvenciones se conseguirá que pueda haber actividad en Villafría. «Hay que dar seriedad y garantías al ciudadano para que recupere la confianza en esta infraestructura», aseguraba, a la vez que opinaba que esta es una empresa solvente.



Por su parte, PSOE, Ciudadanos e Imagina Burgos han votado en contra de esta ayuda puntual. En el caso de los socialistas, su portavoz Daniel de la Rosa, explicaba que para dar seriedad a la oferta de vuelos es necesario convocar un concurso para adjudicar la operativa de vuelos priorizando siempre una conexión regular a Barcelona con 4 o 5 frecuencias semanales. En su opinión, existen recursos económicos suficientes, debido a que en años anteriores no ha habido gasto, para poner en marcha una convocatoria pública con un presupuesto asociado de 1 o 1,2 millones de euros. De la Rosa considera que entre dos y tres compañías podrían interesarse con estas condiciones económicas, que permitirían volar a Barcelona con garantías. En las mejoras del proceso de licitación, no descarta que las empresas puedan ofertar charter a otros destinos como las islas Baleares o vuelos puntuales a Marrakech u otras ciudades.



Durante el consejo de administración de la sociedad solo se votó sobre el vuelo a Marrakech y no se trató sobre una propuesta de la misma empresa que ha ofertado al Ayuntamiento recuperar los vuelos a Barcelona durante la temporada estival por algo más de 600.000 euros. Los socialistas creen que a la ciudad no le interesa subvencionar solo vuelos vacacionales sino que el objetivo es una conexión regular. «Las administraciones deben colaborar en la promoción del aeropuerto, pero no están para garantizarle el negocio a ninguna empresa», afirma.