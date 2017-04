La nueva Ordenanza de Movilidad continúa en fase de redacción y quienes trabajan en ella han decidido aunar en este texto otras normativas municipales que tienen que ver con el tráfico, el aparcamiento y la estancia de autocaravanas en la ciudad, todo aquello vinculado al gran área que es la movilidad urbana.

Así, se va a incorporar la ordenanza de la grúa, la reguladora del aparcamiento (ORA) y la de vados. Además, se va terminar el borrador de la ordenanza de autocaravanas que se llegó a redactar en el pasado mandato municipal y se añadirá a la de Movilidad. También para completar el texto, desde elServicio Municipalizado de Transportes (SMYT) se han remitido las instrucciones de uso interno de los autobuses urbanos para sumarlas al contenido de la nueva norma.

Desde el equipo de Gobierno del Partido Popular quieren llevar este planteamiento al resto de grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, dado que la situación de un Gobierno en minoría, obliga a buscar consensos con otras formaciones para sacar la normativa adelante. Antes de presentar el borrador, en el que han trabajado distintos departamentos municipales como Movilidad y Autobuses, Policía Local, Protección Civil y Tráfico, resolverán algunas dudas, pero sí está decidido ordenar todas las normas que afectan a la circulación en la ciudad en un solo texto. De esta manera, se establecerá un solo capítulo sancionador en el que se recojan las consecuencias de incumplir los aspectos de las normativas de vados, la de la grúa o la de la zona azul, así como el tránsito de bicicletas por la ciudad. «Hemos visto necesario aunar todas las normas porque no tiene sentido que existan varias que afectan a la movilidad y que estén sueltas», asegura la concejal de Seguridad Ciudadana, que opina que el ciudadano estará mejor informado sobre la movilidad en la ciudad si tiene todas las normas en un solo texto que regula todo.

Hasta ahora los técnicos de las distintas áreas han mantenido al menos una veintena de reuniones y no se descarta que sea necesario alguna más, aunque ya se está trabajando en la redacción del borrador que se va a presentar a los grupos políticos. Como asegura Gema Conde, se han solicitado al área de Personal del Ayuntamiento varias horas extraordinarias para que las dos funcionarias jurídicas que están ultimando el texto le tengan terminado cuanto antes.

La concejal de área prefiere no avanzar nada más concreto sobre el texto ya que señala que lo primero es que los grupos políticos lo conozcan ya que del borrador pueden cambiar cuestiones si hay que introducir nuevas aportaciones.

Las expectativas de la nueva Ordenanza de Movilidad son altas dado que esta normativa ya se planteó durante el primer mandato de Javier Lacalle al frente de la Alcaldía. Sin embargo, nunca llegó a concretarse. En noviembre de 2010 comenzó a hablarse de esta normativa que se quedó parada a la espera de conocer los cambios en la Ley de Tráfico (Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial) que no se concretó hasta octubre de 2015.