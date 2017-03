Como a muchas otras familias, la subida del Euribor supuso para Jenifer y Luis el principio de una pesadilla que se ha prolongado diez años. En el año 2006, firmaban una hipoteca con Caja Madrid- hoy Bankia- de 460 euros, una cuota asequible para una nómina de 1.000 euros, pero con la subida del Euribor, la cuota alcanzó los 900 euros y hubo un momento en que ya no pudieron pagar.

En 2008 llegaba el primer aviso, o se ponían al día con el pago o se iniciaba el proceso de desahucio. Ese aviso les llevó a abandonar la vivienda y buscar un piso con un alquiler más barato. Así se mantuvieron un tiempo hasta que, con la llegada de la crisis, Luis perdió su trabajo y, de nuevo, les fue imposible mantener su vivienda.

Con dos hijos, Luis yJenifer se trasladaron a la casa de los padres de Luis, donde los cuatro dormían en una habitación. Al acabarse el subsidio, solicitaron la renta de ciudadanía de 600 euros, que llegó 8 meses después, pero Luis no dejó de buscar empleo porque «con 600 euros no come una familia». Con eso decidieron alquilar una casa de 400 euros, para ellos y los cuatro hijos que ahora tenía la pareja.

Luis encontró trabajo como repartidor, un empleo por el que le pagan 700 euros «de los que tiene que descontar unos 200 euros de gasolina y para mantener el vehículo», tal y como explica la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Julia Braceras. Un sueldo con el que la familia no podía hacer frente al alquiler y vivir, por lo que decidieron abandonar una nueva casa y acudir a administraciones y entidades bancarias y sociales para pedir un alquiler social. «Allí se encontraron con que no había nada», comenta Braceras, quien añade que «fue en diciembre cuando decidimos ocupar una vivienda vacía de Caja España».

Un piso que «se encuentra en unas condiciones lamentables, faltan puertas y radiadores y tiene goteras», asevera Braceras. En este punto, Luis asegura que «su deseo no es vivir gratis» y tienen miedo de «estar ocupando una casa». Con ese objetivo, la plataforma ha intentado conseguir con Caja España un alquiler social, pero «la respuesta de la entidad es que no negocian con ‘delincuentes’ y que, como no son clientes suyos no pueden regularizar la situación, algo que es falso».

Tras más de 10 días «intentando hablar con Caja España, fue ayer por la tarde, a la vista de nuestra convocatoria de prensa cuando la asesoría jurídica de la entidad nos llamó con el ánimo de sentarnos a dialogar, y nos solicitaron la retirada de la comparecencia», algo que no ocurrió. La rueda de prensa para contar la situación de esta familia se celebró ayer y tras ella, «se pusieron en contacto con la plataforma y creemos que podrían darles una solución en los próximos días».

La solución podría llegar en forma de piso con tres habitaciones en el barrio de Gamonal «proveniente del Fondo Social de Vivienda, con un alquiler social de Caja España». Braceras recordó que este no es el único caso de ocupación y que en la capital «tenemos contabilizadas unas 130 familias en esta situación».