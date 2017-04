Los visitantes al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza pueden disfrutar hasta el 20 de Mayo de la exposición titulada ‘Dinosaurios en el lienzo. Imágenes de un mundo perdido’. Es la muestra de Paleoarte más importante que se ha expuesto en Zaragoza y es la primera de este tipo que se muestra en el Museo. El Paleoarte es una disciplina que está en auge en los últimos años y que se dedica a la reconstrucción de los animales extinguidos a partir de los fósiles que conocemos de ellos. Este auge está relacionado con el interés social por los fósiles, especialmente de dinosaurios.

‘Dinosaurios en el lienzo’es una exposición que muestra una selección de las obras presentadas al Concurso Internacional de ilustraciones científicas de Dinosaurios que organiza anualmente la Fundación Dinosaurios de Castilla y León. Se pueden ver 46 obras que ilustran la visión de paleoilustradores de diferentes países sobre el mundo de los dinosaurios. Además, se expone una ilustración gigante del paisaje cretácico (hace aproximadamente 125 millones de años de antigüedad) de la zona de Salas de los Infantes. Hay que recordar que es el único concurso de estas características que se celebra en España.

En esta última edición, el primer premio fue para ‘Paleocreatures of the Black Lagoo’, de Davide Bonadonna, Italia). Un trabajo inspirado en los ecosistemas serranos de hace 130 millones de años. Bonadonna es un paleoilustrador que ha alcanzado un gran prestigio gracias a la elaboración de imágenes de gran calidad plástica y expresiva. Ha recibido premios de ilustración en Portugal y Estados Unidos; ha ilustrado libros de dinosaurios y trabaja también en otros campos del paleoarte. El segundo premio fue para ‘Gone fossils’, de Nikolay Litvinenko (Rusia). En este autor destaca el tratamiento que da a su obra, con un aspecto de pintura al óleo clásica. Su obra es una alegoría sobre el comienzo del fin de los dinosaurios.El tercer premio fue para ‘A Spinosaurus is hunting an Onchopristis’, de Mohamad Haghani (Irán).

Entre las obras hay diferentes estilos, desde piezas hiperrealistas, hasta obras con una visión más personal y artística.Los paleoilustradores desarrollan técnicas diversas y aplican distintos criterios estéticos para plasmar el conocimiento científico en imágenes no exentas de belleza. En algunas predomina el sentido descriptivo, mientras en otras se indaga en la conducta o en la biología de los dinosaurios. La calidad de estas obras está muy relacionada con el aumento de la información científica sobre los dinosaurios, de cómo eran y de los lugares donde vivían.

Varios de los paleoartistas representados en esta exposición tienen un amplio currículo de premios y trabajos con instituciones científicas o publicaciones internacionales. Podemos citar como ejemplos a Sergey Krasovskiy (Ucrania), Nikolay Litvinenko (Rusia), Martina Charnelli (Argentina), Rodolfo Nogueira Soares (Brasil) o Juan José Castellano (España).

Esta muestra es consecuencia del convenio de colaboración del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes con la Universidad de Zaragoza para investigar y divulgar los dinosaurios de Castilla-León. Los investigadores del grupo Aragosaurus-IUCA han participado en la descripción de algunos de los dinosaurios más interesantes de Burgos como Demandasaurus, también presente en esta exposición. En esta ocasión se trata de que los zaragozanos puedan disfrutar de las reconstrucciones únicas de los dinosaurios burgaleses y de otras partes del mundo.