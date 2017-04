Paralizan la elección del director del Cenieh

La eleccion de director del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh) esta paralizada desde que hace aproximadamente un mes uno de los candidatos remitiera un escrito de protesta impugnando a dos de los integrantes del comité de selección. Desde la Secretaría de Estado de I+D+i confirman que el proceso está paralizado hasta que el Consejo Rector del Cenieh resuelva esta medida de protesta elevada por uno de los aspirantes a la dirección del centro.



La queja procede de Manuel Santonja, actual Coordinador de Programa de Investigación Arqueología Económica y Espacial y responsable de las excavaciones en uno de los yacimientos de la Garganta de Olduvai (Tanzania). En su escrito apela a la falta de imparcialidad de uno de los integrantes del comité de selección, el codirector de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, alegando que públicamente ya se ha decantado por otro de los aspirantes, miembro de equipo de investigación de Atapuerca. Por otro lado, la queja también recae en que la plaza asignada a la Universidad de Burgos, socio en un 2% del Consejo Rector. Explica que su representante, el vicerrector de Investigación y Transferencia, José Miguel García Pérez, por ser físico y no especialista en el área de la palentología requisito que se especificaba en la convocatoria de la plaza.



El autor de esta reclamación está a la espera de resolución que, hasta antes de Semana Santa no había llegado. Desde la Secretaria de Estado relatan que la situación se mantendrá hasta después del periodo festivo y se retomará el proceso una vez se conozca el dictamen del Consejo Rector sobre este asunto.

El proceso, como también se refleja en la reclamación, adolece de transparencia. Manuel Santoja cuestiona el grado de publicidad de la convocatoria puesto que no ha podido conocer el nombre de los integrantes de la Comisión de Selección hasta que no lo ha solicitado puesto que no es público.



En concreto el comité está presidido por el conocido investigador German Delibes, de la Universidad de Valladolid y miembro del Comité Científico del Cenieh. Ademas de las dos figuras puestas en duda en la reclamación, figuran Marta Mirazón Lahr, de la Universidad de Cambridge, Manuel Dominguez, de la Complutense de Madrid y dos representantes institucionales: Gregorio Muñoz por la Junta y Angela Fernández por el Ministerio de Economía, del que depende la Secretaría de Estado de I+D+i. Por otro lado, este periódico ha intentado conocer el número de candidatos a la plaza, que se convocó hace unas semanas y el plazo de presentación de solicitudes finalizó el 28 de febrero, sin éxito. No se da a conocer el número de candidatos ni si son extranjeros o españoles para no faltar a su derecho a la intimidad cuando es habitual conocer el número de aspirantes al concurso de plazas o de servicios de la administración pública.