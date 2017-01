El consejo de administración de la sociedad para la Promoción y el Desarrollo de Burgos ha rechazado por unanimidad la equiparación de tres de los cinco trabajadores que reclamaban retribuciones de acuerdo al convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento. Un informe de Intervención determina que en los tres casos concretos de los puestos de comercial del auditorio, coordinador de seguridad y coordinador de operaciones no existe una equivalencia exacta en la plantilla laboral del Ayuntamiento, mientras que en el caso de técnico de mantenimiento de auditorio podría equivaler a un arquitecto técnico (subgrupo A-2). Con respecto al asistente de oficina de auditorio sí refleja que es el único puesto en el existe una diferencia salarial y de cotización negativa y, por tanto, cree que debería asimilarse al de un auxiliar administrativo.Así pasaría de 18.180 euros brutos a 20.643 euros.



De esta manera, los consejeros de la sociedad de promoción a la vista de este informe han votado en contra de la equiparación, excepto en el caso del técnico de mantenimiento y del asistente de oficina que sí podrían tener acomodo.



Los cinco empleados reclamaban en total 23.800 euros anuales más a sumar a sus nóminas ya que en una Inspección de Trabajo se detectó que no se estaba retribuyendo correctamente algunos conceptos salariales y, por tanto, tampoco en cuanto a las cotizaciones a la Seguridad Social. Los trabajadores consideraban que se debía aplicar con respecto a sus retribuciones un acuerdo de octubre de 2010, tomado por el consejo de administración de Parkmusa cuando solo el PP estaba representado, que estableció la adhesión de Parkmusa al convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Burgos. En opinión de Intervención, en ese acuerdo no existe una vinculación nominal de los puestos existentes en la sociedad en aquel momento con su equivalente en el Ayuntamiento «aspecto que resulta determinante en el estudio que se ha realizado para elaborar el informe».



El portavoz socialista, Daniel de la Rosa, expresaba este miércoles sus dudas con respecto a una posible equiparación y el nuevo informe se ha redactado en estos términos. En su opinión, se respeta el contrato que suscribieron en su día con Parkmusa que fue quien estableció el salario en la convocatoria de cada plaza.



Festival de televisión

Por otro lado, con respecto a la propuesta de que la ciudad de Burgos pueda acoger el Festival Nacional de Televisión de Primavera a través de la firma de un convenio con la sociedad de Promoción y Desarrollo de Burgos, este asunto quedó sobre la mesa. Los consejeros de los grupos de la oposición han solicitado más información sobre el coste exacto de este evento, su duración, la repercusión en los medios y qué series y qué actores asistirían al evento en Burgos. De la Rosa indicaba que la información era escasa -apenas unas fotografías- y se propone una colaboración de entre 100.000 y 200.000 euros sin concretar si sería la cifra más baja o la más alta. El concejal socialista explicó que en años anteriores se ha celebrado en Murcia y en Albacete y estas ciudades no han querido colaborar este año. Además, recuerda que el festival más relevante es el de invierno que se realiza en Vitoria y no el de primavera. «Hemos pedido que se complemente más el programa y sobre todo el presupuesto», aseguró.



A este respecto, el concejal del PP, Salvador de Foronda, explicaba que este evento se ha propuesto a la ciudad a través de la empresa que lo organiza y destaca la repercusión mediática que tienen este tipo de eventos. Así, explicó que consiste en que se presenta la temporada de series de televisión nacionales durante 3 o 4 días en la ciudad. «Durante estas jornadas hay proyecciones, charlas, alfombras rojas, ruedas de prensa y la ciudad saldría en todas las cadenas nacionales que presenten serie», indica Foronda, que es favorable a que se organice una presentación más amplia para recabar el apoyo de otros grupos políticos para que Burgos acoja este festival.



En cuanto al concurso abierto para la plaza de gerente de la sociedad, convocado el pasado mes de agosto, De la Rosa aseguró que todavía no se han producido las entrevistas a los candidatos. «He podido preguntar ayer y me han reconocido que la comisión evaluadora ni se ha reunido para valorar los currículum», comenta. Expresó el malestar generalizado del consejo porque ni siquiera se han evaluado los currículum y, por tanto, en su opinión todo indica que antes de febrero o marzo ya no pueda adjudicarse la plaza.