El paro baja un 15% en un año, el mejor septiembre en 11 años

El adelanto de la vendimia, el tirón del final del ejercicio en industria y la evidente recuperación de la edificación residencial ha hecho que Burgos cierre el mes de septiembre con el mejor descenso interanual de los últimos 11 años. Los datos del paro reflejan que en un año 3.429 burgaleses han encontrado empleo. El dato supone una variación interanual del 15,1% lo que supone un descenso mayor que el registrado a nivel nacional (8,34% menos) y regional (-9,47%).



De la misma manera y por los mismos factores la variación mensual refleja un descenso del desempleo en la provincia del 1,02% con 198 parados menos mientras que a nivel regional y nacional ha subido un 0,72% y 0,82% respectivamente. Aún así Burgos aún cuenta con 19.283 personas en situación de desempleo.



«Son datos muy buenos, un septiembre históricamente de ascenso del paro este año, ante el adelanto en dos semanas de la vendimia que ha permitido a agricultura sumar un descenso de casi el 22% del paro, ha bajado en casi 200 personas en un mes y son ya más de 3.000 en un año», valoraba al respecto la secretaria general de FAE, Emiliana Molero. Quien insiste que «queda mucho por hacer, especialmente en el paro femenino que ya es de un 60% del total y es un colectivo en que tenemos que buscar políticas y acciones para que todos, pero ellas especialmente, puedan encontrar un empleo estable y de calidad».



Precisamente estos dos adjetivos son los que echan en falta las centrales sindicales. Para UGT el descenso del paro es «insuficiente» porque «los datos vienen dados por el aumento de la actividad por la vendimia y, una vez más, está sustentado en un elemento estacional con contratos precarios y con la flexibilidad más absoluta»; señala el secretario provincial de UGT, Pablo Dionisio Fraile.



En la misma línea se expresa el secretario provincial de CCOO, Ángel Citores, quien reconocía que «toda reducción es buena» pero «el problema es cómo y qué tipo de empleo se está generando un contrato precario, de salarios bajos y temporales porque el modelo productivo es completamente estacional», señaló. Puso énfasis en la situación en la que quedarán las pensiones de los trabajadores de hoy «con estos ingresos las pensiones no hacen más que caer y está claro que a la larga seguir esta línea no habrá recuperación económica».



Por sectores

El que mejor comportamiento ha tenido respecto al último mes es la agricultura. Cuenta con 823 desempleados pero en el último mes ha bajado en un 27,9% en un mes y hasta un 33,3% respecto al año pasado cuando la vendimia se tradujo en contratos durante el mes de octubre.



Cabe destacar el descenso del desempleo en la construcción. Suma 1.563 parados pero son un 2,8% menos que en el mes de agosto y un 21,8% menos respecto a septiembre de 2016. La industria también ha tenido un buen comportamiento en la creación de empleo. A pesar de finalizar la contratación de verano se ha reducido el paro en 45 personas y en un 21,8% de descenso, 437 trabajadores, en un año.



Pero en este sentido los sindicatos critican que el empleo que se genera no es de calidad. «Las ETT’s, empresas de servicio se han adueñado del mercado laboral de la industria generando un empleo precario y temporal en un sector que es capital en la provincia donde está radicado el 37% de la industria de la región», señala Fraile. Para Emiliana Molero «no se puede cargar contra la empleabilidad de las ETT’s porque es una herramienta en la que las empresas se ajustan a las necesidades de la producción y, si esas necesidades lo permiten, se puede transformar en un empleo estable».



El miedo de los sindicatos es que la inestabilidad y estacionalidad de la que adolece el sector servicios se pueda instalar en un área con mayor estabilidad como la industria. «El trabajador pobre existe, es una realidad que es completamente ajena a todos aquellos discursos que hablan de que todo va a mejor, la crisis nos deja situaciones dramáticas que en septiembre, con la compra de libros y el inicio del curso, se deja sentir más que nunca», señalan desde UGT. Y Citores pone el ojo en el consumo interno «no recuperar salarios significa que no se reactiva el consumo interno y a la larga traerá una nueva crisis».



10% indefinidos

Lo cierto es que la contratación se sustenta en el ámbito temporal aunque crecen los puestos que se transforman en indefinidos. Aún así nueve de cada diez contratos que se firmaron en septiembre son temporales impulsados, también, por la contratación para la vendimia. En agricultura se han suscrito 2.408 contratos en un mes disparando así la estadística de contratación en unos empleos que se prolongarán durante poco más de un mes. En concreto durante el mes de septiembre se suscribieron un total de 15.332 contratos de trabajo, un 42,6% más que en agosto y un 23,45% más que hace un año.



De estos contratos 14.180 son temporales (han subido un 25,7% en un año) y 1.152 indefinidos, un 0,6% más que hace un año pero un 46% más que en agosto traduciéndose, por tanto, como la transformación de un puesto temporal en verano a uno indefinido en septiembre. El mejor de los escenarios posibles pero el menos común. Entre enero y septiembre de este año se han suscrito 106.582 empleos de los que 9.022 son indefinidos y 97.560 temporales.