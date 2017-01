El desempleo suma en Burgos el cuarto año consecutivo en números rojos. En este caso el color no significa desastre sino esperanza para las familias donde alguno de sus miembros ha dejado de engrosar las listas de desempleo. Durante el pasado año dejaron el paro 3.610 burgaleses situando así la cifra más bochornosa de la crisis en 23.105 personas. Estos números sitúan el empleo en cifras de 2009 cuando la provincia burgalesa registró 24.552 desempleados en un contexto totalmente diferente porque si bien entonces la tendencia era al alza, en 2016 se acumulan cuatro años consecutivos de caída del paro.

Para la patronal la situación permite transformar lo que hasta ahora era tendencia en una realidad. «Que el desempleo haya bajado en 9.000 personas en los último s tres años debe dar idea de que lo que hasta ahora era tendencia se ha consolidado como un descenso del paro que, en términos totales, se acerca poco a poco al porcentaje de años en los que se consideraba que estábamos en pleno empleo», manifestó al respecto el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Miguel Ángel Benavente. Considera que «hay que estar satisfechos porque se ha pasado muy mal y nos estamos recuperando per no hay que bajar la guardia porque sigue habiendo incertidumbre y vivimos en una economía globalizada donde todo depende de mil factores».

Una lectura diferente realiza el secretario provincial de UGT,PabloDionisio Fraile. «Las cifras, vistas en número, son buenas y positivas, eso es innegable, pero creo que hay que contextualizar ese crecimiento porque se sustenta sobre la precariedad que se ha adueñado del mercado laboral», sentencia. Apunta que hay problemas que se han cronificado en materia de empleo como la brecha salarial entre hombres y mujeres, el descenso de cobertura en los parados, las insuficientes ayudas y salidas para los parados de larga duración y la reducción de la retribución salarial, enumera Fraile, que «no se recogen en esa cifras».

Los números revelan que Burgos ha reducido el desempleo en un 13,5% aunque no todos los sectores tienen el mismo peso en esa reducción del paro. La voz cantante en la comparativa interanual la lleva la construcción que ha reducido en un 22% el desempleo en el último año. 611 obreros han vuelto al tajo en 2016 que se situó en este sector en 2.168 desempleados. El segundo sector que lidera la caída del paro es Industria que ha reducido el paro en un 15% con 562 personas menos y deja 2016 con 3.185 personas en situación de desempleo. El sector servicios tiene un peso mayor en números totales pero su variación porcentual respecto a 2015 refleja una caída del paro del 11,3% reenganchando al mundo laboral a 1.831 personas aunque aún tiene en la bolsa de parados a 14.419 personas. Por contra, el sector agrícola tiene las cifras globales más bajas pero una menor diferencia interanual. De esta manera en agricultura hay 1.623 desempleados, un 10,8% menos que hace un año y con 198 personas que han abandonado las listas del paro.

En el apartado sin empleo anterior hay que hablar de una reducción algo superior al 19%. El desempleo entre aquellos que aún no han accedido a su primer trabajo se sitúa en 1.710 personas, 408 menos que en diciembre de 2015. El mayor margen de mejora, en números totales, se ha dado entre los jóvenes entre 21 y 25 años que ha bajado en 195 personas y la bolsa del paro se sitúa en 418. Le sigue el sector de menos de 20 años con 71 parados menos. Un total de 58 personas entre 30 y 44 años han encontrado su primer empleo durante 2016, lo mismo que le ha sucedido a los 46 entre 25 y 29 años y otros 39 mayores de 44 años que no tenían empleo anterior y lo han encontrado en 2016. En cuanto a la población extranjera cabe recordar que se ha cerrado 2016 con 3.148 desempleados, un 17,2% menos que hace un año.

Otro colectivo a tener en cuenta son los menores de 25 años. Este apartado ha reducido su desempleabilidad con un 18,4% menos que hace un año.Aún así son 1.834 los jóvenes que demandan empleo. En este tramo de edad son menos las mujeres en paro, 896, que los hombres 938 aunque la reducción interanual es superior en ellos (un 20,3% menos de parados) que en ellas (un 16,4% menos).

Dionisio Fraile ha puesto el foco en los jóvenes y la necesidad de facilitar su acceso a un mercado laboral digno. «Los jóvenes se encuentran con muchos problemas para poder acceder a su primer empleo y una vez que lo hacen lo que encuentran son condiciones por debajo de su valía, en caso de haber realizado estudios, o por debajo de las condiciones de un trabajo de calidad con contratos por horas o días desanimándolos en su búsqueda de un futuro». La patronal ahonda en un argumento claro,«si no hay competitividad no se genera empleo», señala Miguel Ángel Benavente que, a pesar de todo, mira al futuro de manera positiva. «La tendencia positiva se ha consolidado en 2016 y creo que si las condiciones económicas del Gobierno y de la UniónEuropea no cambian seguiremos a la baja en 2017 lo cuál no estaría mal para perder esas cuatro décimas que nos separan del 8%, que es el que veíamos como una situación estable de desempleo», señaló.

BRECHA DE GENERO

Si aún existe brecha salarial y los empleos con menos ingresos y de menos horas recaen más en ellas que en ellos, el desempleo también parece tener rostro femenino a tenor de las cifras. De esta manera de cinco de cada diez desempleados son mujeres frente a cuatro hombres. De esta manera hay 12.866 desempleadas y 10.239 desempleados. El porcentaje de incorporación al mercado laboral a lo largo del último año tampoco ha sido el mismo entre ambos sexos. Entre ellos el paro ha bajado en un 16% y entre ellas lo ha hecho en un 11,4%. Una brecha que es más grande con mayor edad. De esta manera si la situación en desempleo está muy pareja entre mujeres y hombres menores de 25 años (938 parados frente a 896 paradas) no lo es así en mayores de 25. En este apartado ellos son 9.301 desempleados frente a 11.970 desempleadas.