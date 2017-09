Pasaje de la historia en la comarca del Arlanza

En la comarca del Arlanza, se distingue un intrincado conjunto de casas con tonos rojizos, Mahamud. Las casas de adobe que conserva, se mezclan con a las texturas y colores de sus campos. Junto a los rojizos de su piedra y barbechos y el amarillo de sus mieses, las vides y huertas son el contrapunto verde del paisaje, al que se suman las siluetas azules de la Sierra de la Demanda, que se muestra en la lejanía. Peña de Carazo y las Mamblas, son algunas de las formas azuladas fijadas en el horizonte. Por esta colorida campiña castellana, un día de 1507 pasaron por la historia clérigos y nobles, que dejaron su huella en la herencia de la villa.

En la iglesia de San Miguel, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros recibía el capelo cardenalicio de manos de Fernando el Católico. Ante el impedimento de Juana I de Castilla de organizar la ceremonia en la vecina Santa María del Campo –por tener de cuerpo presente a su esposo Felipe el Hermoso–, la imposición cardenalicia se trasladó a la villa de Mahamud. Desde aquel día, los convecinos del pueblo reciben el nombre de «gorretes».

El templo de San Miguel, junto al rollo jurisdiccional de la plaza, con su estampa de trazas góticas y una portada barroca, guarda en su interior un auténtico museo del retablo. Diez piezas componen la colección artística de la iglesia del patrón del municipio, que celebra sus fiestas el 29 de septiembre. Entre la muestra, destacan el retablo mayor, finalizado por el taller de Domingo de Amberes en 1573, y el de San Juan Bautista en la nave del Evangelio, atribuido al escultor Juan de Valmaseda.

Un siglo después, la llegada al poder en la comarca del Duque de Lerma, valido de Felipe III, creó conflicto en algunos municipios cercanos. La concesión del señorío de Mahamud al duque no fue bien recibida por los vecinos de la villa, que no dudaron en destruir el escudo ducal del pueblo en defensa de su independencia.

Hoy en Mahamud, finalizado el verano, la tranquilidad regresa al municipio y tras las fiestas de agosto el pueblo espera la festividad de su patrón San Miguel. La romería en honor de la Nuestra Señora de Báscones en mayoes otro de los eventos que celebra Mahamud, y hasta el próximo año deberán esperar sus vecinos para disfrutar de su popular Fiesta del Agua.

Sin un río que bañe sus tierras, la localidad posee un gran número de pozos, un legado, junto al nombre del pueblo, de la etapa en que los árabes poblaron la zona, pero sin calidad para su consumo. No fue hasta 2012 cuando el municipio pudo disfrutar de una red de abastecimiento potable, primera vez en la que los vecinos pudieron beber agua procedente de la capital burgalesa.

Desde entonces el pueblo de Mahamud celebra cada agosto el pequeño gran lujo que ahora posee, y lo hacen empapándose en agua con mangueras y calderos. A falta de río, una forma divertida de mitigar el calor.