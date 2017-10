El Patillas se cierra el día 31 y sale a la venta

Cuatro años ha durado la suplencia de Jesús Gadea al frente de la taberna El Patillas dando relevo detrás de la barra a Amando, que a su vez sucedió a su padre al frente del negocio. A partir del 31 de este mes tendrá que dejar el bar, que cambiará de manos junto a la vivienda que se encuentra inmediatamente encima. La razón es que Amando, el propietario de ambos inmuebles, ha decidido repentinamente desprenderse de ellos.



Lo que parecía ciencia ficción es ahora realidad: Amando vende El Patillas, el bar más pintoresco de la ciudad, reconocido en su singularidad en todo Burgos, en España y parte del extranjero por su enjundia tabernaria, protagonista de noticias, programas de televisión y portadas de discos, entre otras contribuciones a su leyenda.



Amando, que ya sólo acude a Burgos al médico y anda «agobiado con todo», ha decidido dejar de insistir buscando un sucesor en su familia y Jesús, según explicó a este periódico, está determinado a centrarse en sus otros negocios en lugar de afrontar una «venta muy compleja», que tampoco está exenta de decisiones difíciles para el comprador, dada la historia del local, las obligaciones legales de adaptación a la normativa que pesan sobre él y el deterioro de la calle Trinidad en la que se ubica.



«Amando se ha encontrado con todo de golpe. No encuentra sucesor, tiene setenta y pico años y está enfermo. Sólo quiere irse con la Chari y estar tranquilo y además ya ha recibido varios avisos sobre la normativa vigente», aclara Jesús, «y ha decidido vender». «Yo no puedo seguir a partir de aquí. Le hice un favor al cogerlo por el aprecio que le tengo al local y a él personalmente. De hecho estuvo ingresado y los únicos que íbamos a verle fuimos mis padres y nosotros», recuerda a la vez que recalca que no está al frente del Patillas «por dinero».



Prácticamente el mismo día que se cumplían sus cuatro años regentando el local le llegó el preaviso de Amando para que en 15 días dejase el local. Unas prisas que a Jesús le parecen raras y le llevan a pensar que pueda haber ya un comprador detrás de los 80 metros de la taberna y de la vivienda superior, algo más grande ya que tiene parte sobre el bar de al lado, El Baúl de la Piquer.



Los abogados de Amando y Jesús se han encargado de resolver el acuerdo entre ambos para que la futura compraventa tenga todas las garantías legales, de modo que el día 1 de noviembre tendrá que empezar a recoger sus cosas para dejar libre el local. A partir de ahí, quien se decida a comprar el lote tendrá que plantearse que si quiere seguir explotándolo como bar deberá adaptarlo a la normativa vigente en materia de sanidad, incorporando, entre otras mejoras, baños separados para los dos sexos. Simplemente esta medida conllevaría perder metros de un local no sólo pequeño, sino que tiene toda su superficie en techos y paredes cubierta de recuerdos y fotografías.



Gadea explica que el bar no cuenta con ningún tipo de protección pese a que se habló en su momento de impulsarla desde el Ayuntamiento y de hecho no es posible que se pudiera proteger el pintoresco interior. Hay quien reclama la catalogación de Bien de Interés Cultural o alguna otra etiqueta similar, pero no serviría para dar amparo a sus fotos viejas o a su barra de mármol. Si El Patillas siguiera abierto tal y como está ahora sería porque el comprador quiera mantenerlo tal cual, con los mínimos cambios legales que el Ayuntamiento lleva años reclamando.



Sus cien años de historia están pegados a sus suelos de baldosa en los que se han bailado miles de tangos, aunque ahora la clientela es más joven y prefiere otros ritmos.



Ese es uno de los logros que ha procurado Jesús, rejuvenecer la clientela para que nuevas hornadas de cantantes de barra de bar, de músicos de guitarra prestada y escuchantes profesionales tuvieran un lugar al que acudir sin importar el día de la semana. Algunos de los veteranos refunfuñan al ver como «los vicios de cien años», como los califica Jesús, se pierden, pero renovarse es ley de vida. Esa es la principal decisión que tendrá que tomar quien compre la taberna El Patillas, si alargar su legado o transformar el local y acabar convirtiéndolo en leyenda pasada de las noches de Burgos. El precio, desconocido por el momento, no es lo más complicado en una operación como esta. Quedan once días para pasarse a tomar el último botellín, echar un baile y unos cánticos y, de paso, un selfie para poder enseñar a las próximos generaciones y decir ‘yo estuve allí’.